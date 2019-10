Confirmado, el puerto USB tipo C de Surface 7 Pro tendrá funcionalidad completa

Hace pocos días que fueron anunciados los nuevos dispositivos hardware de Microsoft, entre los que estaba Surface 7 Pro (y algunos sorprendentes como por ejemplo los que ofrecen doble pantalla). El caso es que una de las novedades de este equipo llega en lo que tiene que ver con la conectividad, ya que se incluye un puerto USB tipo C que es de gran utilidad… pero del que no se conocían todos los detalles.

Aparte del uso de nuevos procesadores de Intel de décima generación, que son un buen avance y que aseguran que el rendimiento es superior a mucha de la competencia que tiene este dispositivo en el mercado, uno de los grandes avances el uso de la interfaz de conexión de la que hablamos… pero de la que no se indicaron todos los detalles, como por ejemplo si la función de recarga estaría activada en el puerto integrado. Y, por suerte, ahora se ha comunicado que esto es así, por lo que ofrecerá la máxima flexibilidad posible para los usuarios.

Al ofrecer esto, por poner un ejemplo, si no se lleva encima el cargador propio de Surface 7 Pro (denominado Surface Connect) si se lleva encima un cargador que encaja con el puerto USB tipo C -y siempre que cumple con los estándares de energía adecuados, se podrá rellenar la batería del equipo convertible de la compañía de Redmond. Evidentemente la velocidad en el proceso no será la más rápida, pero sí que supone esto un verdadero salvavidas –y, también la posibilidad de ahorrar espacio en la mochila ya que no son pocos los smartphones o tablets que dan uso a esta interfaz de conexión como la propia para recargar-. Y todo ello sin hablar de la posibilidad de dar uso a batería externas. Sin duda, son buenas noticias.

Más opciones que ofrece USB tipo C en los Surface 7 Pro

Entre otras cosas, se aumenta mucho la velocidad con la que se puede transferir información desde los dispositivos de almacenamiento externo, tanto pendrives como discos de gran capacidad, lo que aumenta de forma nota le la productividad. Aparte, también es posible añadir accesorios que funciona con gran eficiencia y que supongan una suma en las opciones del equipo del que hablamos, un ejemplo son los adaptadores Ethernet (RJ-45) para conseguir una buena velocidad al conectarse por cable a redes -y por extensión, a Internet-. También el uso de periféricos mejora, como por ejemplo los ratones.

El caso es que la llegada de USB tipo C a los Surface 7 Pro es una excelente noticia y, además, al confirmase que el uso que se le puede dar es completo, y esto seguro que a los usuarios les supone un gran avance en todo lo que tiene que ver con la recarga de la batería y uso de accesorios con los nuevos convertibles de Microsoft.