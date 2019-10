5

HERE COMES THE SUN - Amels - 83 metros

Con más de 83 metros de eslora, es el yate más grande fabricado por Amels hasta la fecha. Tiene seis modernas cubiertas y un interior diseñado por Winch Design. Sus 10 camarotes pueden albergar hasta 18 invitados y una tripulación de 25 personas. Precio: más de 100 millones de euros