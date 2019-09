Apple TV+ se centrará en contenidos 4K, ¿qué nos costará verlos así?

El pasado martes Apple presentó nuevos dispositivos e aprovechó para poner fecha de lanzamiento a algunos de los servicios más esperados: por una lado la tarifa plana de juegos (Apple Arcade) y por otro ese TV+ que tendremos aquí el 1 de noviembre.

Apple TV 4K.

Todos sabéis que los de Tim Cook no dan puntadas sin hilo y no van a perder la oportunidad de potenciar sus dispositivos a la vez que llegan todos estos nuevos servicios, y uno de los que más se va a beneficiar es el actual Apple TV de 5ª generación que soporta la reproducción de contenidos 4K. El último modelo que lanzaron los norteamericanos en el otoño de 2017.

Contenidos 4K, solo en el Apple TV

Y la pregunta que nos surge sola es, ¿dónde podremos ver todos esos contenidos 4K que tendrá la suscripción de TV+? Pues hay una única respuesta: solo en los Apple TV 4K que tienen a la venta actualmente los de Cupertino. No hay otra forma de hacerlo ya que sus dispositivos no cuentan con pantallas 4K (iPhone e iPad porque algunos Mac sí) y tampoco pueden enviar contenidos a Smart TV porque Airplay, a día de hoy, está en pañales (eso sin contar con que no hay app para teles).

Precios de los Apple TV 4K en España. Apple

¿Y qué nos cuesta un Apple TV? Pues si tenéis todavía el modelo de 4ª generación que era FullHD 1080p (o anterior) y pensáis que es buena idea actualizarlo al 4K contáis con dos opciones: uno con 32GB de capacidad por 199 euros, y otro con 64 por 219. ¿Lo vais a cambiar?