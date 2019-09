Xiaomi lanza un HUD Bluetooth para coches que no querrás dejar de usar jamás

En alguna ocasión os hemos traído aquí otro modelo de HUD para el coche que, para los que no lo conozcan, permiten instalarse en el salpicadero de nuestro vehículo y llevar en un lugar muy cómodo para conducir todos los datos que nos interesan durante la marcha, como velocidad, nivel del depósito de combustible, luces, etc.

Viene a completar al del coche ubicando en una zona cómoda y que no molesta para la conducción, los mismos datos que tenemos en los paneles de nuestro vehículo pero que muchas veces no están situados en el lugar más indicado, lo que nos lleva a apartar la vista de la carretera. Además, como este HUD de Xiaomi puede ponerse y quitarse, es perfecto para mantenerlo aunque cambiéis de coche con el paso de los años.

HUD de Xiaomi y Carrobot

Este nuevo modelo de los chinos fabricado junto a la también china Carrobot, se conecta por Bluetooth al coche (algunos modelos necesitarán un adaptador OBD-II) y saca de él todos los datos que necesita para mostrarlos justo delante de nuestros ojos, en un curioso efecto que va más allá del propio cristal delantero. Esa es una de las claves de este dispositivo, que nos ofrece toda la información del coche en la zona perfecta ya que no quitamos nunca ojo de lo que ocurre en el asfalto.

Xiaomi HUB Bluetooth para el coche. Xiaomi

Esos datos que nos muestra tienen que ver con la velocidad a la que circulamos, la hora, el nivel de llenado del depósito de combustible, los testigos de cualquier problema que pueda sufrir el coche (como ruedas sin la presión adecuada), etc. y también, indicaciones del GPS si nuestro coche tiene integrado algún sistema de navegación. No llega a ponernos el mapa en pantalla, pero sí las indicaciones de dirección en la siguiente salida y distancia restante. Este HUD se sujeta con una serie de anclajes al salpicadero y cuenta, también, con un mecanismo que permite ajustar la altura, para que no estorbe en ningún momento la conducción.

Este modelo es de los más básicos con los que cuenta Carrobot, la marca china que se ha aliado con Xiaomi para lazar este HUD para el coche, y de ahí su precio, que es de unos 65 euros al cambio (499 yuanes). Podéis comprarlo online vía reseller aunque, si queréis algo más completo, con recepción y gestión de llamadas, asistente por voz, Spotify integrado o duplicación de la pantalla del móvil, el fabricante cuenta con más modelos que convierten nuestro viejo vehículo en una auténtico dispositivo smart.