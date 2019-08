Cómo utilizar los datos de la Xiaomi Mi Band en la aplicación Google Fit

Hay que reconocer que la aplicación Mi Fit de Xiaomi no está mal una vez que la interfaz de esta fuera mejorada por la compañía asiática. Pero no son pocos los usuarios que no la tiene como preferente a la hora de gestionar sus datos físicos y prefieren la que ofrece Google. Mostramos cómo conseguir que la información que se adquiere con las Xiaomi Mi Band se mande directamente al trabajo de la compañía de Mountain View.

Las razones que pueden llevar a tomar esta decisión es que la interfaz de Google Fit es más amigable, y la gestión de los datos que se consiguen es mucho más eficiente (y, además, de esta forma se tiene todo más centralizado en los servicios de la compañía de Mountain View). El caso, es que la compatibilidad que ofrecen las smartband de las que hablamos es alta, por lo que no existen grandes dificultades a la hora de conseguir la sincronización -y, además, no se pone en riesgo el uso de Mi Fit, ya que el trabajo se realiza en paralelo-.

Evidentemente, para conseguir llegar a buen puerto en la combinación de las Xiaomi Mi Band con Google Fit, es necesario disponer de esta última aplicación instalada. Conseguirla es completamente gratis, y la descarga se realiza desde Play Store, lo que ofrece seguridad y sencillez.

Pasos para combinar Xiaomi Mi Band con Google Fit

A continuación, dejamos lo que se tiene que hacer para que la sincronización sea adecuada entre las pulseras inteligentes de la compañía asiática y el desarrollo de Google. Como se comprobará, es todo realmente sencillo y, además, el proceso es reversible por lo que, si en algún momento se desea que no se compartan datos, simplemente hay que desinstalar el desarrollo. Es decir, nada de complicaciones. Estos son los pasos a dar:

Lo primero es establecer los permisos en Mi Fit para que los datos sean exportados. Para ello, debes abrir la aplicación de Xiaomi y acceder al apartado Perfil del desarrollo. Ahora tienes que elegir Añadir cuentas y, entonces, da uso a la opción Google Fit. Aparece una pantalla donde hay un botón en la parte inferior que se llama Añadir a Google Fit, debe darle uso. Debes esperar unos segundos para que todo finalice y, entonces, ya estará la comunicación.

Es posible que dudes si todo ha ido de forma correcta. Para comprobarlo, te recomendamos que des uso a Google Fit. En este caso debes dar uso al apartado Gestionar aplicaciones conectada de los Ajustes que hay en la configuración y, allí, debes comprobar que parece Mi Fit como una de las opciones. Si esto es así, los datos serán compartidos e, incluso, podrás dar uso a los propios del ritmo cardíaco si estableces que esto se realice en las Xiaomi Mi Band. Sencillo, ¿verdad?