Huawei prepara accesorios inalámbricos para sus smartphones, ¿qué ofrecerán?

Si los teléfonos de Huawei ya ofrecen una buena calidad, que les hace ser uno de los mejores que hay en el mercado tanto de gama media como de la más potente, parece que la compañía asiática tiene la intención de aumentar sus opciones de cara a los usuarios mediante el uso de nuevos accesorios que permitirán aprovechar mucho mejor la potencia del hardware que incluyen.

Los nuevos productos, que ya han pasado por la entidad de certificación Bluetooth y que por lo tanto darán uso de esta interfaz sin cables para sincronizarse con los smartphones, permitirán aumentar las funciones en varios apartados que son clave en los terminales actuales como por ejemplo los juegos o la fotografía. Esto se parece bastante a lo que se he visto con los accesorios Moto Mods de Motorola, pero sin necesidad de integrar en los terminales conectores para su funcionamiento. Así, lo que se hará es integrar las novedades en una funda con el objetivo de aumentar la sencillez de uso y conexión.

Aumento de la utilidad de los teléfonos de Huawei

La firma ha indicado en las aclaraciones en la entidad Bluetooth SIG, que es la que ha certificado todos los nuevos modelos, que son accesorios "inteligentes", que de forma inalámbrica se sincronizan con los teléfonos de la compañía asiática para añadir o potencia los usos habituales. Así, por ejemplo, una de las fundas bien podría ser un mando que permitan aprovechar mucho mejor los juegos (en especial los de acción) e, incluso, se podrá añadir un conjunto de altavoces más potentes para que las reproducciones de las canciones sean más potente y definidas. Las posibilidades son casi infinitas.

Por el momento son ocho los accesorios que ya han conseguido certificación, por lo que no son pocos en los que trabaja Huawei y, si han pasado por la entidad de antes mencionada es que se tiene la idea de ponerlos a la venta en no mucho tiempo… por lo que no es descabellado que sean compañero de viaje en la presentación de los Mate 30 que se espera que se produzca poco tiempo después que finalice el verano. Los nombres de cada uno de los que se han conocido son los siguientes: Audrey, Kelly, Elsa, Danube, Volga, Maxwell, Sulawesi y Wagner. Por desgracia, no son especialmente identificativos.

Una buena idea, que se debe implementar correctamente

Lo cierto es que no está mal pensado ofrecer este tipo de opciones para los smartphones, ya que la potencia que ofrecen estos cada vez es mayor. Además, el uso de conectividad inalámbrica es todo un acierto, ya que esto no limita tanto el uso como los Moto Mods que sí que tenían esta restricción. Además, esto favorece que, si el diseño está bien trabajado, los accesorios que se compren sean compatibles con diferentes generaciones (quizá´, incluso, con las anteriores).

Está por ver si la compatibilidad estos nuevos productos de la firma asiática llega tanto para el sistema operativo Android como para Harmony OS, su nuevo desarrollo y que es la gran apuesta de Huawei en mucho tiempo (aparte de la Inteligencia Artificial, donde es líder en el mercado).