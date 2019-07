Atresmedia renueva su plataforma de pago y añade la televisión bajo demanda

Atresplayer premium, el servicio de transmisión por internet de Atresmedia, incorpora al mercado la televisión bajo demanda. La plataforma, que funciona desde 2018, contará a partir de septiembre con una oferta de contenidos originales y de producción propia, afirmó hoy José Antonio Antón, director de programación y negocio digital de Atresmedia Televisión.

La nueva propuesta del grupo de comunicación se basa en la diferenciación de su contenido de todas las demás plataformas de streaming, ya que como apuntó Carlos Fernández, director de contenidos de Atresmedia Televisión, en la mayoría de los servicios de televisión por internet “el 99% del catálogo son series”. Añadió que más allá de tener series, el contenido de la plataforma comprenderá programas, concursos, noticias, magazines además de producciones originales como “Veneno” o “El nudo”, los nuevos productos en los que el grupo está trabajando.

La empresa indicó que actualmente la plataforma tiene unos 75.000 abonados y con la incorporación de estas nuevas características, pretenden aumentar su presencia en el mercado español ya que, según Fernández “no hay ninguna plataforma en España que tenga estas funcionalidades”. La estrategia de Atresmedia se basa en la “diversificación del negocio” y la existencia de una “absoluta compatibilidad entre la televisión de pago y la televisión abierta”, afirmó el director de contenidos.

En cuanto a la oferta deportiva, Fernández indicó que no hay demasiado interés en el producto ya que no sería exclusivo y no quieren atraer clientes mediante esta vía ya que al finalizar los derechos abandonarían la plataforma. Para la empresa, el fútbol no les aporta ninguna ventaja comparativa además de “tener una rentabilidad que no es clara”. Por otra parte, el director de contenidos apuntó que si se diera el caso de obtener “derechos exclusivos rentables”, se comprarían.

La compañía lanzó la renovación de su plataforma de pago después de anunciar en su informe de resultados un descenso semestral en sus ingresos netos de 2,3%, hasta 501,7 millones de euros, particularmente en sus servicios audiovisuales. En el segundo trimestre de año, la caída fue de 5,9% en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta 261,2 millones. En esta línea, la empresa afirmó que “el incremento en el contenido digital no fue suficiente para compensar la disminución en la televisión”.

De esta manera, la empresa apuesta por la renovación de su plataforma digital para potenciar su negocio audiovisual “dando un paso más en la dirección de situar el contenido en el centro del negocio para la hiperdistribucion en todos los canales disponibles y diversificar la vida económica sus nuestros productos”, afirmó Javier Bardají, consejero de Atresmedia y director general de Atresmedia Televisión.