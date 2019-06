Conexión LiFi en los aviones, ¿qué podremos hacer?

No es un término que utilicemos demasiado cuando hablamos de tecnologías de comunicación, pero desde el año 2011 cuando el investigador Harald Haas lo dio a conocer, ha ido escalando poquito a poco pequeños escalones con el objetivo de comerle el terreno al gran Goliat de la transmisión inalámbrica que no es otro que el WiFi.

LiFi es básicamente el acrónimo de Lightning Fidelity y es un tipo de comunicación que se sirve de la luz visible, o ultravioleta cercana (UV) e infrarroja cercana (NIR) del espectro electromagnético, a diferencia del WiFi que lo hace gracias a ondas de radiofrecuencia.

Todo esto, que está muy bien pero seguro que a muchos nos queda muy lejos (sobre todo en la teoría), se traduce en una ventaja: que el LiFi es capaz de alcanzar velocidades de transmisión mucho más altas que la norma WiFi.

Ahora llega a los aviones

Con esas prestaciones sobre la mesa, no es de extrañar que los aviones sean uno de los lugares donde mejor puede adaptarse esta tecnología, entre otras cosas porque el uso del LiFi no afectaría a los aparatos de navegación que utilizan ondas de radiofrecuencia como sí lo hacen tanto el WiFi como las redes móviles 4G, Bluetooth, etc. Entre otras cosas porque la luz visible de la que se sirve esta norma LiFi no es capaz de atravesar muros y paredes.

Air France ya ha anunciado que llevará LiFi a algunos de sus modelos de aviones a finales de año, a través de la tecnología LIFIMAX de Oledcomm's, y promete velocidades de acceso de hasta 100 Mbps, lo que significa poder hacer streaming de vídeo con calidad 4K de series de televisión, películas y hasta videojuegos, sin olvidarnos de experiencias de realidad virtual o la "simple" navegación por internet y redes sociales a velocidades de vértigo.

Recordemos que, ahora mismo, el uso de internet en los aviones a través del estándar WiFi nos deja navegar a unas velocidades máximas de alrededor de 15 Mbps, muy lejos de lo que nos llegaría a través de esta norma que se sirve de la luz visible para funcionar y a la que espera en los próximos años un futuro prometedor... si las compañías clave del sector, las que fabrican dispositivos móviles, se animan a instalar los fotorreceptores necesarios para que el LiFi tenga sentido (el iPhone 7, en su momento, ya se rumoreó que sería compatible).