La moneda que gira más de 12 minutos con un dibujo hipnótico, el gadget perfecto para tu escritorio

Sin duda el tiempo que pasamos en la oficina, y en nuestra mesa, puede llegar a ser bastante tedioso. Por lo tanto, aunque no queramos, siempre buscamos la manera de poder pasar el tiempo de una forma más amena con cualquier cosa que tenemos delante. Desde navegar por Internet en otras páginas que normalmente no visitamos hasta contar con objeto anti estrés, que puede tener formas de todo tipo. Hoy os traemos la versión en forma de moneda, de la tradicional peonza de escritorio que gira y gira como si no hubiera fin. Ahora en Kickstarter podemos hacernos con una moneda que ya ha arrasado en esta plataforma, y que promete hasta 15 minutos de giro interrumpido.

MezmoCoin, la moneda que gira más de 12 minutos



disfrutar admirando como esta gira y gira durante más de 12 minutos. Además, cuenta con un dibujo en forma de espiral en una de sus caras, que sin duda puede tener propiedades hipnóticas, ya que nos ofrece un dibujo en movimiento espectacular, que sin duda nos mantendrá muchos de esos minutos mirando fijamente a esta moneda. Tenemos tres modelos para coleccionar, en color oro, bronce y plata.



Sus creadores aseguran que según la superficie, como el cristal, esta moneda puede llegar a girar durante más de 14 minutos. El caso es que es un objeto muy bien acabado, que viene con una funda de piel, para protegerlo mientras no lo utilizamos, y que le dará un toque de elegancia y lúdico a nuestro escritorio. Es un gadget, sin electrónica ninguna, que sin duda puede ayudarnos a desconectar del trabajo durante estos minutos.



Hay diferentes versiones a la venta, con packs de varias monedas, con las tres disponibles, y un stand acabado en el mismo color, en el que podemos girar la moneda sin tocar el suelo. Si queremos la moneda solamente con la funda, debemos pagar unos 17 euros más gastos de envío, para recibirlo en el próximo mes de septiembre. Podemos elegir entre los acabos de cobre, acero inoxidable y latón, por lo que podemos hacernos con el que mejor se adapte a la superficie de nuestro escritorio.