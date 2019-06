¿No funciona el mando de tu Amazon Fire Stick TV? Así puedes sutituirlo

Sin duda el servicio de vídeo de Amazon se ha convertido en uno de los más populares de España. Si tenemos en cuenta el precio de la suscripción de Amazon Prime anual, y todo lo que entra en ella aparte de la televisión, el precio es bastante reducido. Y además podemos disfrutar de estos contenidos en el televisor gracias al Amazon Fire Stick TV, la llave HDMI que integra Android y toda la plataforma de vídeo de Amazon. Este dispositivo se puede controlar perfectamente con el mando que se suministra con su compra, pero ¿y si no funciona, qué hacemos?

No hay problema

Para ello podemos utilizar la app oficial del Fire TV que podemos instalar tanto en nuestro móvil Android como en un iPhone. Esta app es perfecta para poder controlar el Fire Stick TV. De hecho esa es su principal utilidad. Porque una vez que la emparejamos con el dispositivo que como es lógico, debe estar encendido, podemos controlar de una manera muy sencilla y hacer lo mismo que con el mando físico, por lo que si lo hemos perdido o no tenemos pilas, no pasa nada de nada.

La app de Amazon Fire TV permite controlar de manera sencilla el dispositivo

Además el control no puede ser más sencillo, porque no hay botones, solo gestos con los que navegamos por los menús del Amazon Fire Stick TV. Deslizando un dedo en su panel táctil a izquierda, derecha, abajo o arriba nos movemos por el menú, y en el caso de querer seleccionar algo, solo tenemos que dar un toque en cualquier zona de esa superficie. Por tanto estamos no solo ante un sustituto del mando físico, sino en algunos casos ante un mejor método de control, más sencillo e intuitivo que a muchos les puede llegar a enganchar sin duda alguna.

Por tanto, si no tienes a mano el mando original, no te preocupes, porque una delas cosas que más nos gusta de Amazon, es que tiene siempre un plan B para que no dejemos de disfrutar de nuestro dispositivo de vídeo, que es uno de los más completos que podemos disfrutar hoy en día en el mercado español.