Nueva etapa en Gestilar: entrará en el negocio patrimonial de viviendas en alquiler

Gestilar da un giro a su estrategia de crecimiento. La promotora ha decidido entrar en el negocio residencial en alquiler, desarrollando sus propios proyectos y gestionando esas casas a través de una filial, además de avanzar en un primer próximo acuerdo para construir casas en arrendamiento para un operador. Por último, la compañía ha decidido crear su propia constructora que evite los sobrecostes y los retrasos que está sufriendo el sector inmobiliario.

“Entramos en una nueva etapa. Nos interesa el alquiler porque hay mucho dinero institucional que quiere entrar en este negocio en España. Además, a esta actividad no le influyen los picos de ventas de pisos, que sí afecta a la promoción. Es más estable”, explica Javier García-Valcárcel, presidente de Gestilar.

La compañía va a invertir en una primera etapa entre 30 y 40 millones para levantar sus propias viviendas en arrendamiento, que también se encargará de gestionar. Para ello creará un sociedad gestora, que inicialmente no tendrá la figura fiscal de socimi. “Valoraremos crear una socimi a largo plazo, cuando tengamos activos por al menos 100 millones de euros”, apunta García-Valcárcel. Este proyecto comenzará inicialmente en el barrio de Valdebebas de Madrid y la compañía pretende extenderlo a otras localizaciones de la ciudad y otras grandes urbes como Barcelona o Palma.

En breve también anunciará, avanza García-Valcárcel, un acuerdo con un operador para empezar a construir viviendas en alquiler como proyectos de llave en mano. Se suma así a otras inmobiliarias como Acciona, Vía Célere o Aedas que ya han impulsado esa nueva línea de negocio.

Una década de actividad La empresa fue creada en 2009 por la familia García-Valcárcel, donde los hermanos Javier y Marta ejercen como presidente y consejera delegada respectivamente. Mantiene una alianza para invertir con Morgan Stanley y algún otro fondo como Autonomy. Este año prevé facturar 205 millones y dispone en cartera proyectos para 2.000 viviendas hasta 2022.

Asimismo, la promotora ha constituido Gestilar Constructora para internalizar la construcción de los bloques de casas. “Nos hemos encontrado que en muchos casos las constructoras no nos garantizan ni precio ni calidad ni plazos”, lamenta García-Valcárcel. La promotora Quabit también anunció la pasada semana la compra de la constructora Rayet por los mismos motivos. Esta nueva filial comenzará con un proyecto de 200 viviendas en Madrid. “Para los proyectos de alquiler es muy importante que no haya sobrecostes, porque no se pueden desviar los márgenes”, apunta el empresario, ya que la rentabilidad se sitúa habitualmente entre el 4% y el 5%. Esta constructora trabajará en exclusiva para Gestilar.