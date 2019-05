Mario Kart Tour para móviles se filtra al completo (vídeo) y es un tanto decepcionante

Nintendo se ha dado cuenta hace tiempo que en el mercado móvil hay un trozo del pastel de los videojuegos incluso más grande que en el que lleva años moviéndose con sus videoconsolas. Primero fue Pokémon, luego Super Mario, y ahora una de sus franquicias más populares, la de Mario Kart, está cerca de llegar a nuestros móviles gracias al título Mario Kart Tour, que llevará por primera vez las míticas carreras de Karts de las consolas de Nintendo a un teléfono móvil. Ahora se ha filtrado un vídeo que nos muestra un gameplay de nada menos de una hora del juego.



Así se jugará al nuevo Mario Kart en nuestros móviles



Aquellos que esperaban una réplica de los juegos de Mario Kart de las consolas de Nintendo en nuestros móviles, ya pueden ir buscando una alternativa, porque lo que van a ver en este gameplay que se ha filtrado ahora, y que muestra nada menos que una hora de juego, no son muy esperanzadores. Y decimos esto porque la esencia de Mario Kart se pierde por completo en este juego, empezando por sus controles, que son extremadamente simples.



Como veis, se trata de un simple juego en el que debemos ir deslizando los dedos de un lado a otro de la pantalla para seguir el trazado de los circuitos, que no se parecen precisamente a los de los juegos originales. Es más el típico juego descafeinado de móvil, en el que la destreza al volante de las versiones originales del juego en las consolas de Nintendo queda a un lado. Como podéis ver, la relación de aspecto del juego es vertical, y no horizontal como en los juegos originales. Viendo el vídeo, nos da la sensación de que las partidas no son tan apasionantes y divertidas como en las consolas de los nipones.



Por otro lado, en lugar de un precio único, como en el caso de Super Mario Run, que se podía desbloquear por completo por 9,99 euros, este Mario Kart World Tour, por lo que vemos está repleto de micro transacciones, por lo que será necesario acudir a ellas para poder evolucionar en el juego, algo que sin duda a muchos jugadores, sobre todo aquellos que vengan de las versiones para consolas, no les va a gustar. En definitiva, si esto es Mario kart World Tour para nuestros móviles, la experiencia es bastante decepcionante.