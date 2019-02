Carlos Torres cobrará hasta 5,44 millones en 2019

BBVA ha convocado junta de accionistas para el próximo 15 de marzo, a celebrar en Bilbao. En ella está prevista, además del nombramiento de Onur Genç como consejero delegado y la reelección de Carlos Torres como presidente, la aprobación de la política de retribuciones de la entidad. Según la documentación publicada por el propio banco, Torres obtendrá un salario fijo de 2,45 millones de euros. Además de dicho sueldo, Torres será retribuido con un variable que, en caso de cumplirse el 100% de los objetivos fijados por la entidad, ascenderá a tres millones de euros, completando una retribución total de 5,45 millones.

Por su parte, el consejero delegado, Onur Genç, cuyo nombramiento debe ser ratificado por la junta, percibirá un salario solo ligeramente inferior al de Torres: 2,18 millones en fijo y otros 2,66 en variable hasta un total de 4,84 millones de euros. El tercer consejero ejecutivo, José Manuel González-Páramo, responsable de Economía Global y Asuntos Públicos, obtendrá 1,19 millones, en su caso con una mayor proporción de la retribución fija (70% frente al 30% de Torres y Genç).

En todo caso, para todos ellos la parte variable de la retribución se recibe en diferido: el 40% de esta se cobrará en 2020 (una vez determinado si se cumplieron los objetivos fijados para 2019), en un pago repartido al 50% entre efectivo y acciones. En el caso de Torres, así, de los tres millones de salario variable, recibirá 600.000 euros en efectivo y otros 600.000 en acciones.

La parte diferida de la retribución variable está también dividida en efectivo (un 40%) y acciones (60%), y se cobrará en varias fases: 2023 (el 36% de la retribución variable total), 2024 (el 12%) y 2025 (otro 12%). Las acciones entregadas como pago variable, por su parte, no se pueden vender en un año. Durante este periodo los pagos pueden verse reducidos según determinados indicadores de evolución del negocio. Asimismo, los pagos tienen cláusulas clawback que permiten reclamar pagos si afloran riesgos o irregularidades posteriormente.

Blindaje de dos años

La política de retribuciones pendiente de aprobación fija los salarios de los tres consejeros ejecutivos hasta 2021 en los niveles citados; el consejo no podrá elevar estas retribuciones más allá del 5% anual. Además, los tres consejeros ejecutivos tienen un blindaje contractual: en caso de dejar el banco por motivos distintos de la jubilación, tendrán una cláusula de no competencia según la cual cobrarán su retribución fija durante dos años, siempre y cuando no vayan a trabajar a un banco competidor.

Además de estos salarios fijo y variable, BBVA hace aportaciones al plan de pensiones de los consejeros ejecutivos. BBVA ha fijado una aportación 1,64 millones para el plan de jubilación de Torres, del que será beneficiario aunque salga del banco. González-Páramo, por su parte, recibirá aportaciones al plan de pensiones equivalentes al 30% de su salario fijo: 250.000 euros. En su caso, no obstante, solo se beneficiará del 50% de la prestación si se marcha del banco previamente.

Onur Genç no tiene plan de pensiones, pero sí compromisos “en calidad de su condición de ejecutivo internacional”: una cantidad anual en efectivo equivalente al 30% del salario anual (650.000 euros) y otro pago en concepto de movilidad de 600.000 euros. De este modo, con estos 1,25 millones adicionales Genç cobrará más que Torres, seis millones de euros entre salario fijo, variable y complementos (frente a 5,54), si bien Torres sale ganando al añadir la aportación al plan de pensiones, alcanzando los 7,09 millones.

Pagos en 2018

Respecto a las cifras de 2018, Torres cobró 3,2 millones de euros entre fijo y variable, además de obtener otro millón de euros en acciones. González Páramo (el tercer consejero ejecutivo), 1,1 millones más 176.000 euros en acciones. Torres y Páramo también percibieron aportaciones a sus planes de pensiones de 1,9 millones y 405.000 euros, respectivamente. Las cantidades acumuladas en los planes de pensiones son de 18,58 y 1,07 millones, respectivamente.

El global de los consejeros cobraron 15,66 millones de euros, y acumulan planes de pensiones por otros 19,65 millones de euros. Además, antiguos consejeros del banco (principalmente Francisco González) acumulan 79 millones en planes de pensiones. Por otra parte, otros 15 altos directivos cobraron 25,3 millones de euros.