Sobre una firme base de vetiver y caramelo, Whispers of Enlightenment, creado por House of Sillage, presenta sus genuinos elementos como el melocotón, la rosa y el absoluto de jazmín. Con una evolución emocional e intelectual, promete la verdadera felicidad y la paz. Pertenece a colección Whispers in the Garden, que ofrece hermosos y coloridos ingredientes de todos los rincones del mundo. En un original color salmón, la parte superior del envase está adornada con cristales de Swarovski colocados a mano. Precio: 360 euros.