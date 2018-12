Citibank lleva las acciones de Merlin a los inversores de Nueva York

La mayor socimi española, Merlin Properties, tiene ya un lugar en los círculos bursátiles de Nueva York. La compañía vio registrado el martes, a iniciativa de Citibank, un programa de American Depositary Shares (ADS) representativas de las acciones de la inmobiliaria en la Bolsa de Madrid. Este tipo de títulos pueden cotizar en el mercado no organizado (over the counter) u OTC, y cada uno de los ADS, que se negocian y liquidan según las normas del mercado estadounidense, da derecho a dos acciones ordinarias de Merlin.

El registro alcanza los 50 millones de ADS, con un valor unitario de cinco dólares (cada unidad está formada por 100 ADS). Sus propietarios se hacen con el derecho a reclamar a Citibank el canje por las citados títulos de la inmobiliaria en el parqué español.

BBVA, Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol o Naturgy son algunas de las grandes cotizadas con certificados negociables ADR (American Depositary Receipts o Certificados Americanos de Depósito) o ADS en Nueva York. Se trata de un instrumento financiero para que los inversores apuesten por empresas constituidas fuera de Estados Unidos y puedan hacerlo directamente en dólares. Más de 2.300 corporaciones, especialmente de Europa y Asia, participan en este tipo de programas.

La normativa bursátil de EE UU da vía libre a los bancos depositarios, desde hace una década, para ofrecer participaciones en compañías extranjeras incluso sin la autorización de estas. Por el contrario, hay empresas proactivas en busca de ofrecer distintos vehículos de inversión y dar liquidez a sus acciones. En este caso, ha sido el propio banco el que ha decidido acercar los títulos de Merlin a los inversores americanos.

Un equivalente a 1.130 millones 21% del capital. Los 50 millones de ADS que pone en el mercado Citibank equivalen a 100 millones de acciones de Merlin que cotizan en la Bolsa española o al 21% de las 470 millones de acciones de la inmobiliaria. Los títulos de la socimi cerraraon ayer a 11,26 euros, lo que supone que esa masa potencialmente destinada al mercado estadounidense tenga un valor de 1.126 millones de euros. EE UU. Alrededor del 32% de los actuales accionistas de Merlin ya son de Estados Unidos, según los datos recogidos por Bloomberg. Empresa. Su actividad principal reside en el alquiler de sus propiedades en España y Portugal. El valor de esos activos llega a los 11.755 millones.

Los tenedores de estos instrumentos tienen acceso a dividendos, que cobran del banco depositario en dólares si es que la cotizada foránea los distribuye, y cuentan con derechos de voto en la junta de accionistas, que suelen delegar a la misma entidad depositaria. Esta última, en este caso Citibank, también puede emitir o cancelar ADR, y gestiona el registro de este tipo de partícipes.

Estos intrumentos pueden provocar que inversores que no apostaban por Merlin por el riesgo divisa, ahora tengan acceso a invertir en la compañía española en dólares. Como ventaja adicional para la empresa se suma una previsible mayor liquidez, además de ganar visibilidad en el mercado de Nueva York.

Promovida por directivos de la entidad Magic Real Estate y con Ismael Clemente como consejero delegado, la socimi Merlin salió a Bolsa en octubre de 2014 con una valoración de 1.250 millones de euros. Cuatro años y varias ampliaciones de capital después, su capitalización bursátil alcanza los 5.300 millones de euros. Cotizada en el Ibex 35, cuenta con 470 millones de acciones en el mercado.