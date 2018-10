Facebook corrige un fallo de seguridad de WhatsApp que permitía 'hackear' a sus usuarios

WhatsApp, el servicio de mensajería propiedad de Facebook, ha anunciado hoy que ha corregido un fallo de seguridad en su plataforma que permitía a los piratas informáticos tomar el control de la aplicación y acceder así a la información de los usuarios cuando estos respondían a una videollamada.

El anuncio de la compañía de Mark Zuckerberg llega después de publicarse sendas informaciones en ZDnet y The Register, donde advertían de que la vulnerabilidad, que afectaba tanto a la aplicación para iOS como para Android, fue descubierta a finales de agosto, pero no ha sido subsanada hasta este mes de octubre. El error fue descubierto por Travis Ormandy, uno de los investigadores del departamento de ciberseguridad Google Zero. "Sólo con responder a una vídeollamada hecha por un atacante podían comprometer completamente WhatsApp. Es un gran problema", ha explicado a Reuters.

WhatsApp, que fue comprada por Facebook en 2014 por 19.000 millones de dólares, tiene en la actualidad más de 1.200 millones de usuarios en todo el mundo. "Con frecuencia nos comprometemos con investigadores de seguridad de todo el mundo para garantizar que WhatsApp se mantiene segura y confiable. Publicamos de inmediato una solución a la última versión de WhatsApp para resolver este problema", ha asegurado a Reuters Ann Yeh, portavoz de la plataforma.

El fallo de seguridad de WhatsApp no hace más que agravar la crisis de confianza de Facebook. La compañía, golpeada por el caso Cambridge Analytica, también tuvo que reconocer el pasado 29 de septiembre que había sufrido un ciberataque que dejó expuestos los datos de 50 millones de usuarios. Un hecho que ya está siendo investigado por la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, y que podría acarrear una fuerte multa a la compañía, más tras endurecerse recientemente la normativa de protección de datos europea.

WhatsApp y Facebook no han sido los únicos gigantes tecnológicos que se han visto afectados por fallos de seguridad. El pasado lunes Google anunció el cierre de su red social Google+ para usuarios particulares (su plataforma social para empresas sigue funcionando) después de ocultar la filtración de datos personales en la primavera pasada que habría afectado a 500.000 usuarios.

El agujero de seguridad de WhatsApp ha hecho caer las acciones de Facebook, que a media sesión se dejan un 1,7%. Los títulos de la compañía caen más de un 11% desde principios de año.