La CNMV multa al fondo Old Mutual por no informar de posiciones bajistas en dos años y medio

El BOE ha publicado hoy una sanción del pasado 28 de junio en la que la CNMV multa al fondo británico Old Mutual con 200.000 euros y una sanción muy grave, por no haber comunicado debidamente posiciones cortas. La sanción no publicita sobre qué valores habría adoptado Old Mutual estas posiciones cortas, pero sí especifica que la entidad tenía "posiciones cortas netas significativas" sobre acciones de varias sociedades cotizadas en un periodo de dos añosy medio; entre el 2 de julio de 2014 y el 18 de diciembre de 2017.

La normativa establece que las sanciones que son fimes en vía administrativa y que sean de carácter grave o muy grave se publican en el Boletín Oficial del Estado, si bien aún pueden ser recurribles por la vía judicial, como sucede en ocasiones.

Desde 2010, los inversores están obligados a comunicar a la CNMV cualquier posición corta sobre un valor cotizado en España que lo sea por más del 0,2% del capital. Si la posición supera, además, el 0,5% del capital, ésta será publicada por la CNMV. Adicionalmente, deben comunicar las variaciones en posiciones cortas cuando éstas supongan rebasar (al alza o a la baja) sucesivos umbrales del 0,1% del capital.

Según los datos históricos de la propia CNMV, Old Mutual ha informado de posiciones bajistas sobre tres valores: en junio de 2017 publicó posiciones cortas por hasta un 0,61% en Cellnex. Este 2018 ha informado de una posición bajista del 1,13% del capital en DIA y del 0,59% en Siemens Gamesa.