El menú, que cuenta con dos opciones –además de carta–, Experiencia (150 euros) y El Homenaje (180), no decae cuando llegan los platos principales. Todo lo contrario, se viene arriba, con la versión que hace del tomate, en infusión o calcinado, pero también con su particular versión del fish and chips: lenguado en caldo corto con patatas gallegas. A México le rinde homenaje con el canelón viajero: hoja santa, cochinillo ibérico, micronachos y sopa de aguacate, adornado con una catrina de frijoles.