Vivienda

La mera posesión de viviendas supone un ingreso, al menos a los ojos de Hacienda. No de la vivienda habitual, que no tributa, pero sí de otras viviendas que estén a disposición de sus propietarios. En ocasiones Hacienda no tiene datos concretos de las propiedades inmobiliarias, por lo hay que consignarlos a mano. El 1, o el 2%% del valor catastral de un inmueble se considera renta, si está a disposición del contribuyente. Si no lo está por estar en usufructo o alquilado no computa. Obviamente, las rentas derivadas del alquiler deben consignarse como tales, deduciendo los gastos deducibles (mantenimiento, impuestos, seguros…). Tienen bonificación los alquileres a menores de 35 años.