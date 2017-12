Poco potencial de Fluidra en Bolsa tras la fusión

La Fluidra que encara 2018 no se parece mucho a la que enfrentó el inicio de 2017. La compañía, especialista en piscinas y balnearios, dedicará los próximos 12 meses a completar y digerir la operación más importante en la que ha participado en su historia: la fusión con la norteamericana Zodiac. La compra, comunicada en noviembre, les permite crecer hasta doblar su tamaño, pasando de unas ventas de 769 millones con las que cerrará 2017 a una facturación de unos 1.269 millones. La nueva Fluidra, fruto de la suma de las dos empresas, tendrá un Ebitda de 210 millones de euros, una deuda de 750 millones y unos 5.500 empleados operando en 46 países. Pero lo más relevante para la catalana es que esta operación le permite por fin entrar a lo grande en el mercado de piscinas más grande del mundo y que se le resistía: EE UU.

Esta gran operación corporativa venía siendo esperada por el mercado. "Fluidra es una gran empresa, muy bien posicionada para participar en un proceso de consolidación", explicaba a CincoDías en una entrevista la gestora de fondos Birgitte Olsen, de la firma Bellevue. Tras haberse reunido con los directivos de la firma, había reafirmado su apuesta. Y los resultados han sido brillantes. A lo largo de 2017, la cotización de Fluidra se ha revalorizado cerca de un 170%, siendo la segunda cotizada española con mejor desempeño a lo largo del ejercicio. El problema ahora es saber si tras este subidón, la empresa tiene aún recorrido bursátil. La mayoría de analistas consideran que no.

Desde luego, las perspectivas de negocio de la firma catalana, en absoluto influida por el desafío independentista que ha penalizado a otras compañías, han cambiado enormemente tras la absorción de Zodiac. "EE UU tiene el parque de piscina instalada más grande del mundo. Era nuestro objetivo de siempre y ahora, va a representar el 30% de nuestro negocio. Tenemos mucho potencial para crecer", asumía Cristina del Castillo, directora de relaciones con inversores de Fluidra en un desayuno reciente con medios de comunicación. Entre ambas empresas, potenciarán este mercado existente pero abrirán, gracias a los productos de Fluidra que Zodiac no tenía, el negocio de piscina comercial en este país.

La fusión tenía y tiene toda la lógica para una empresa como Fluidra. De hecho, "el mercado estaba esperando que pasara", aseguraba Del Castillo y por eso sus títulos se han disparado un 30% desde que se anunció la operación. "La cotización empieza a dispararse desde el momento en que avanzamos que íbamos a cumplir los objetivos del Plan Estratégico 18 meses antes de lo previsto", detalla Del Castillo. En julio, la compañía adelantó ya unas previsiones de cierre del ejercicio que suponían una facturación de entre 775 y 790 millones de euros y un Ebitda entre 103 y 106 millones de euros, por encima del objetivo del Plan.

Fluidra considera que la revalorización no se acabará aquí. "A ritmos más moderados pero seguiremos subiendo en Bolsa", afirma Del Castillo. "Nuestros competidores en EE UU cotizan a niveles aún muy superiores a los nuestros. Las operaciones que los fondos han realizado en el sector en los últimos meses se han cerrado con múltiplos más altos que las operaciones de Fluidra. Además, ellos no están verticalmente integrados, como está la compañía y esto aumenta nuestro valor", resalta la directiva.

Al tratarse de un valor pequeño, no hay muchos analistas que monitoricen la compañía. De acuerdo con Reuters, se trata solo de cuatro firmas. De ellas, dos recomiendan en sus informes mantener las acciones, mientras que otras dos consideran que la mejor opción es aumentar posiciones. El precio objetivo que están fijando los analistas es de 11,02 euros por acción, mientras que la cotización actual está en el 11,55 euros.

"Las perspectivas para Fluidra son positivas, con un crecimiento orgánico de casi un 7% y mejora del margen de beneficios", explica el analista de Banco Sabadell Javier Esteban en un informe. A su juicio, los inversores deberían ahora esperar a ver cómo se va desarrollando la integración.

En Fluidra son muy optimistas y creen que pueden crecer mucho más. "Nos encantaría pertenecer al Ibex 35. ¿Por qué no?", apunta del Castillo. Sin embargo, la empresa tendrá que esperar al menos dos años porque no tiene un 'free float' suficiente para entrar en el club de los elegidos de la Bolsa española, no cumple los requisitos".

El próximo año se plantea de análisis y reflexión para Fluidra, de digestión y consolidación. "La operación no tendrá una verdadera visibilidad de la compañía resultante hasta 2019", apunta la directiva.