VC Biolaw incorpora a Jean B. Devaureix como 'of counsel' para desarrollar la práctica de propiedad industrial

VC Biolaw, boutique especializada en servicios jurídicos y asesoramiento corporativo del sector Life Sciences, incorpora como of counsel a Jean B. Devaureix, experto proveniente de Pons IP. Con este fichaje, la firma liderada por Maite Vázquez Calo persigue el objetivo de desarrollar e impulsar la práctica de propiedad industrial, propiedad intelectual y procesal de la firma.

Antes de incorporarse a VC Biolaw, Devaureix ha liderado el área de litigios de patentes en Pons IP y, previamente, trabajó como asociado en Gómez-Acebo & Pombo. Jean B. es juris doctor y máster en Intelectual Property and Information Society Law por la Universidad de Alicante.

Entre sus funciones como of counsel en VC Biolaw asesorará en propiedad industrial, intelectual, competencia desleal, know – how y transferencia de tecnología.

Para VC Biolaw resulta esencial impulsar esta práctica tan necesaria en el desarrollo de su actividad, que ya cuenta entre su cartera de servicios con las prácticas de corporate/M&A, derecho mercantil/societario, gobernanza/compliance, contratación, derecho público y regulatory.

Maite Vázquez, socia fundadora de VC Biolaw explica que “la incorporación de Jean al equipo refuerza nuestra capacidad de aportar más valor a los clientes y nos permite seguir creciendo en áreas de especialización”.

Jean B. Devaureix afirma que “es un honor iniciar esta nueva etapa profesional para impulsar una práctica tan necesaria en una industria puntera como es Life Sciences, que está despertando la atención de grandes inversores”.