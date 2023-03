Cómo funciona la incapacidad permanente en autónomos

La incapacidad permanente en autónomos es una situación en la que un trabajador autónomo se encuentra imposibilitado para realizar su actividad laboral de forma permanente debido a una enfermedad o lesión. En términos legales, la incapacidad permanente en autónomos se refiere a la situación en la que el trabajador autónomo no puede llevar a cabo su trabajo habitual, pero puede desarrollar otras actividades laborales. Actualmente, la incapacidad permanente en autónomos es muy similar a la que existe en el Régimen General.

Si se trata de una incapacidad permanente parcial y esta deriva de contingencias comunes no está protegida, esto es, en el caso de que se trate de una enfermedad común o un accidente no laboral. Esto significa que un trabajador independiente no podría acceder a una indemnización por invalidez parcial debido a una patología o accidente que no sea de trabajo ni en el caso de que se cotice por ellas. No obstante, sí que sería posible que un autónomo sea beneficiario de una incapacidad parcial si la contingencia es profesional.

Acceso a la incapacidad permanente total

Por otro lado, los autónomos también pueden acceder a la incapacidad permanente total desde que se incluyó de manera obligatoria la cotización de las coberturas por contingencias profesionales.

Cuando el autónomo accede a una incapacidad total, puede elegir entre una mensualidad o cobrar todo lo que le corresponde de una vez. La Seguridad Social solo aceptará pagarlo todo de una vez cuando la incapacidad total derive de contingencias comunes. Para ello, el autónomo tendrá que solicitar el ingreso a tanto alzado dentro de los 30 días siguientes a la declaración de invalidez. Y solo si no ha cumplido aún los 60 años. Dicha cantidad será la equivalente a 40 mensualidades de la base reguladora que se haya calculado para la incapacidad. En cambio, si la contingencia es profesional, el importe de las 40 mensualidades se calculará en base a la cotización del trabajador a la fecha del hecho que cause la prestación.

El autónomo puede acceder también a una incapacidad permanente total cualificada a partir de los 55 años. En este caso, pueden recibir un aumento del 20% de la base reguladora en su pensión de incapacidad.