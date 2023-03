Las primeras imágenes de la Xiaomi Smart Band 8 muestran una sorpresa en la correa

Cada vez va quedando más claro que la nueva pulsera Xiaomi Smart Band 8 está muy cerca de ser oficial. Un ejemplo de lo que decimos es que se ha filtrado que ha conseguido la certificación en la entidad correspondiente a Corea. Esto quiere decir que la compañía China ya está en esta fase de desarrollo, que es la final. Además, en dicho lugar se ha podido ver una imagen del accesorio wearable, y hay sorpresa en la correa.

Lo cierto es que, más o menos, se están cumpliendo los tiempos para que este dispositivo de Xiaomi sea anunciado en algún momento de la primavera, que es lo que se espera en un principio. Y según las informaciones que se han ido conociendo, todos apuntan que habrá un aumento bastante considerable de las dimensiones que tiene la pantalla, que será superior a una pulgada (manteniendo el tipo de panel en AMOLED). Esto hará que se ejecute un cambio en las correas que es bastante importante.

Cómo serán las correas de la Xiaomi Smart Band 8

Pues por lo que se ha visto en las imágenes, estas no serán de una pieza con un espacio en el que encaja el elemento que incluye el hardware, los sensores y la pantalla. Se cambiará el método de encaje para que las correas estén divididas en dos partes. Es decir, parecidas a la que se utilizan en los relojes inteligentes. Por este motivo, existirán dos espacios en cada extremo donde encajaría el nuevo sistema de anclaje. Esto quiere decir, entre otras cosas, que los repuestos de las generaciones anteriores no serán compatibles.

GSMArena

Un cambio bastante radical y que por primera vez se modifica en esta smartband de Xiaomi cómo son las correas. Evidentemente, esto no afectará a que puedas encontrar repuestos con diferentes tipos de materiales (como por ejemplo el cuero o la tela). En principio, esto no debería afectar en lo que tiene que ver con la comodidad de uso, ya que este sistema elegido lleva bastante tiempo demostrando que no existe problema alguno al respecto (y, quizá, es algo más efectivo tanto en la seguridad del cierre como en el ajuste en la muñeca).

GSMArena

Otras cosas que se esperan en la nueva pulsera

Aparte del aumento de las dimensiones de la pantalla y del cambio del tipo de corea, todo apunta a que se incluirán nuevos sensores en la Xiaomi Smart Band 8 que permitirán ser más precisos los datos que se adquieren del ejercicio diario. Y, aparte, también es posible que el NFC sea una realidad en todos los modelos que se lancen al mercado para, por fin, realizar pagos móviles en cualquier parte del mundo.