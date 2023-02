Air India arranca el mayor pedido de aviones de la historia, valorado en más de 100.000 millones

El mayor pedido de aviones de la historia levanta el vuelo. Air India, la principal aerolínea del segundo país más poblado del mundo, dedicará más de 100.000 millones de dólares a la adquisición de nuevas aeronaves, según desvelaba ayer Reuters citando fuentes de la industria. Entonces, la agencia afirmaba que los acuerdos se irían conociendo a lo largo de la semana, y que incluirían la compra a Airbus de 210 A320neo y 40 A350s.

La adquisición de 250 aviones a Airbus por parte de la empresa india ha sido confirmada. Ya existe una carta de intención de compra oficial, según ha hecho público Natarajan Chandrasekaran, el presidente del Grupo Tata, la empresa propietaria de Air India.

El número total de aviones coincide con lo que las fuentes señalaron a Reuters, pero no así el tipo. “El compromiso incluye 140 aviones de pasillo único A320neo y 70 A321neo, así como 34 aviones de cabina ancha A350-100 y seis A350-900 que marcarán una nueva era en el país, ya que el nuevo avión de largo alcance hará su debut en el mercado indio”, ha explicado Airbus en un comunicado oficial.

Chandrasekaran confirmó la compra a través de una comparecencia online mantenida este martes en la que también participaron el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro de India, Narendra Modi. En ella, según Bloomberg, el ejecutivo explicó que Air India busca 2.000 aviones nuevos de cara a los próximos 15 años como parte de su nueva estrategia.

Por su parte, el consejero delegado de Air India, Campbell Wilson, declaró que Airbus ha sido un socio tradicional de Air India, y que estos nuevos aviones contribuirán en gran medida a hacer realidad Vihaan.AI, la estrategia integral de transformación y crecimiento de la empresa que capitanea. “Esta transformación se basa fundamentalmente en ampliar significativamente nuestra red, tanto a nivel nacional como internacional, y en mejorar nuestros productos en tierra y a bordo para ofrecer un servicio de primer nivel mundial. Este pedido marca el inicio de un nuevo capítulo tanto para Airbus como para Air India”, sostuvo el ejecutivo.

¿Cuánto percibirá Airbus?

Salvo que trascienda el dato de forma oficial, no es posible saber cuánto supondrá el contrato para Airbus. La empresa no publica listas oficiales de precios desde 2018. Si se considerara el precio del A350-100 a unos niveles parecidos a los del A350-800, los costes fueran los mismos que en 2018 y, además, no se ofrecieran descuentos, algo improbable, sería de unos 34.000 millones de euros.

Por otro lado, Bloomberg estima el valor potencial del contrato en unos 16.000 millones de dólares (14.800 millones de euros) citando "valoraciones actuales de mercado para las variantes más populares de los modelos".

Si se calcula teniendo en cuenta precios anteriores de otros contratos, en junio de 2022 IAG compró 14 A320 Neo. El precio por unidad fue entonces de alrededor de 120 millones de euros de partida. Teniendo en cuenta los 210 que comprará Air India a Airbus, el precio sobre el papel es de más de 25.000 millones de euros solo para estos modelos. Por su parte, el A350s costaría sobre el papel aproximadamente 300 millones, con lo que Airbus embolsaría en teoría 12.000 millones más. En total, la firma europea obtendría hasta 37.000 millones de euros. No obstante, cuando se producen grandes pedidos, lo habitual es ofrecer grandes descuentos. Las acciones de Airbus este martes han cerrado prácticamente planas en la Bolsa de París, avanzando un 0,33%.

“Este es un momento histórico para Airbus y para Air India. India está a punto de vivir una revolución en el transporte aéreo internacional y nos honra que nuestra colaboración con el grupo Tata y nuestras soluciones de aviación escriban ese nuevo capítulo de la conectividad aérea en el país”, ha afirmado sobre el acuerdo Christian Scherer, Chief Commercial Officer de Airbus y Director de Airbus International.

Respecto al resto de compras que realizará Air India hasta completar el pedido. A la estadounidense Boeing, según afirmaban las fuentes de la industria a Reuters, la compañía le compraría 190 737 MAX, 20 Boeing 787 y 10 Boeing 777 Xs. Al contrario que el de Airbus, este contrato con la estadounidense no se ha confirmado por el momento.