3

Tom Brady se retira “para siempre” del fútbol americano

El pasador de los Tampa Bay Buccaneers, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, hizo pública su retirada definitiva de este deporte, justo un año después de haber hecho un anuncio similar, que finalmente no cumplió. “Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre”, apuntó el jugador en un corto vídeo publicado a través de redes sociales. El jugador estadounidense, de 45 años, hizo el mismo anuncio el 1 de febrero de 2022 pero un mes y medio después regresó diciendo: “El trabajo no está acabado”, para jugar su temporada número 23. Disputó su último partido como quarterback de los Tampa Bay Buccaneers el pasado 16 de enero.