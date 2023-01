Buenas noticias: la Redmi Band 2 llegará a Europa, ¿qué ofrece esta smartband?

En el mes de diciembre de 2022 en China se anunciaron una buena cantidad de accesorios de la marca Redmi. Por desgracia, lo habitual es que estos no lleguen a Europa y, de hacerlo, el nombre no es el mismo -ya que Xiaomi decide cambiarlo-. Pero, por lo que se ha conocido, esto no va a ser así con una smartband que es de lo más completa y que puede convertirse en una de las más vendidas este año.

Estamos hablando de la Redmi Band 2, un modelo que se parece bastante a las pulseras inteligentes más avanzadas que hay en el mercado, ya que incluye una pantalla de 1,47 pulgadas (con un excelente brillo de 450 nits, por cierto). Por lo tanto, hablamos de un modelo que se posicionaría entre las posibles compras de la mayoría de los usuarios, porque si se mantiene el precio con el que se anunció en China (que al cambio se sitúa en unos 25 euros), puede convertirse en todo un referente en Europa.

¿Competencia para Xiaomi? Sí, pero no… El motivo de decir esto es que bien es cierto que el modelo del que hablamos puede quitarle ventas al modelo que desde hace años es líder en España, pero no hay que olvidar que Redmi es propiedad de la compañía de la que hablamos. Por lo que al final, todo queda en casa.

Algunas características de esta Redmi Band 2

Aparte de ofrecer una pantalla que cuenta con más de 100 watchfaces para empezar. Las opciones que se incluyen en este dispositivo son de lo más interesantes. Así, por ejemplo, su autonomía llega a los 14 días de uso debido a que no tiene un hardware exigente el producto de Redmi -y a que su batería es de 210mAh-. Además, no le falta todo lo necesario para realizar un más que correcto seguimiento de la actividad física, como por ejemplo un sensor de ritmo cardíaco y la posibilidad de conocer hasta la cantidad de oxígeno que se tiene en la sangre.

Redmi

Con una conectividad Bluetooth adecuada para sincronizar el accesorio tanto con iOS como con Android, la Redmi Band 2 que llegará a Europa, contará con protección frente al agua de 5 atmósferas y funciones avanzadas como el control de las reproducciones de música o el poder utilizar la pulsera inteligente para hacer fotos con el móvil a distancia. Vamos, que no le faltará de nada.

Detectada en Italia, para empezar

Esto es lo que deja claro que este modelo llegará a prácticamente todos los rincones de Europa, España incluida. La Redmi Band 2 se ha detectado en la entidad de Declaración de Conformidad (necesario esto para poder vender el país transalpino), por lo que su llegada es inminente. Por cierto, no es descartable que para aumentar el atractivo se aumenten los colores en los que ahora mismo está disponible este wearable en China, que son el verde, azul, negro, blanco y rosa.