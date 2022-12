Cómo activar la radio FM en los teléfonos Samsung Galaxy paso a paso

Es posible que sea de los que todavía disfruta escuchando la radio tradicional, no la que se emite por Internet. Actualmente, no todos los smartphones ofrecen la funcionalidad correspondiente, pero algunos Samsung Galaxy sí que la incluyen… pero es posible que no lo sepas y, por lo tanto, que no le des uso, Te contamos cómo poner remedio a esto.

Lo primero, es comprobar si se tiene lo necesario

Una de las primeras cosas que tienes que hacer para poder disfrutar de la radio FM con tu teléfono de Samsung es comprobar si tienes todo el hardware necesario para ello. Lo primero que tienes que hacer es comprobar si por defecto tienes una aplicación para poder escucharla. Si es así, no hay duda al respecto (la app NextRadio puede ser otra buena opción debido a que esta comprueba si se tiene el chip correspondiente y lo habilita de ser necesario). Algunos modelos actuales que ofrecen seguro esta posibilidad son los Samsung Galaxy M13 y los Samsung Galaxy M53.

En el caso de tener los componentes que te permiten utilizar la radio, simplemente tienes que abrir la aplicación en cuestión y, además, hacer algo más: conectar unos auriculares de cable. Sí, los inalámbricos no te valen -debido a que los primeros se utilizan como antena-. Por lo tanto, si no les das uso no escucharás prácticamente nada. Hay algunos que cortan unos cascos tradicionales para este cometido, dejando únicamente el cable enchufado al smartphone (y de esta forma poder disfrutar de la radio con un modelo Bluetooth).

Samsung

Qué hago si mi Samsung no tiene radio FM

Desgraciadamente, no hay mucho que puedas hacer para que el dispositivo que tienes te ofrezca la posibilidad de encontrar emisoras. Ya no se venden accesorios que añaden este tipo de función a los móviles actuales, por lo que no te queda más remedio que recurrir a una aplicación que funcione con Internet. Estas son bastante buenas y útiles, pero debes tener cuidado, ya que consumen datos móviles y pueden dejarte sin ellos llegado el caso (lo que sería un problema bastante importante).

Te dejamos a continuación un enlace en el que podrás encontrar una buena cantidad de opciones para el sistema operativo Android, donde existe una gran oferta para que puedas disfrutar de la radio en cualquier lugar en el que tengas acceso a Internet con tu Samsung Galaxy y, de esta forma, no perderte un partido de fútbol o de las historias que cuentan los programas que más te gustan.