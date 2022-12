Instagram te pone mucho más fácil recuperar tu cuenta hackeada, ¿cómo lo hará?

Si por desgracia alguna vez tu cuenta de Instagram ha sido hackeada, los problemas que llegan derivados de esto se convierten en un dolor de cabeza. Incluso puede darse el caso que no puedas acceder a ello, lo que es un incordio por el uso que le das o el potencial peligro de pérdida de información. Pues bien, la compañía propiedad de Meta acaba de anunciar una herramienta que viene a ser un salvavidas en estos casos.

La nueva función tiene el objetivo claro de solucionar los problemas que se tiene a la hora de acceder a una cuenta de Instagram. Se realizan una serie de preguntas para que el usuario pueda dejar claro qué le ocurre exactamente, ya que no es lo mismo que todo venga de perder la contraseña que si la cuenta que tiene ha sido pirateada (por una suplantación de identidad, por poner un ejemplo). Una vez que se tiene el diagnóstico, se procede a indicar la posible solución que los propios usuarios tienen que aplicar.

Una guía paso a paso de gran utilidad

Esto es básicamente lo que ofrece la herramienta que se puede encontrar en este enlace que es oficial de Instagram. Si se realiza el proceso de forma correcta, en un breve periodo de tiempo se recupera el control habitual de la cuenta (y sin tener que pasar por el tortuoso camino de contactar con los servicios de ayuda de la red social). Una buena ayuda que viene a combinarse con la función que existe en la plataforma en la que dos amigos que se tengan activos pueden certificar que es el propietario de la cuenta, lo que ayuda bastante a que la solución se acelere.

Pixabay

Lo cierto es que resulta de gran ayuda esta nueva función, debido a que cada vez son más aquellos que se ven afectados por el trabajo de los hackers y pierden el control de su cuenta -debido a que no pueden entrar en ella-. Bien es cierto que se tiene que realizar un esfuerzo, ya que los pasos no se ejecutan de forma automática y se deben realizar poco a poco para no equivocarse, pero una vez que se utiliza la herramienta se descubre que es bastante sencillo sacarle todo el partido posible.

Instagram trabaja para aumentar la seguridad

La compañía lleva tiempo trabajando en opciones para aumentar la seguridad de las cuentas de los usuarios. Algunas de las cosas que están en el horizonte son la detección de forma automática de cuentas que son sospechosas para ponerlas en cuarentena. E, incluso, el envío de avisos por parte de la propia Instagram para comprobar si el uso de un perfil es el adecuado (todo apunta que serán comunicaciones directas, y si no se responde al tercer aviso, se procederá a congelar la cuenta). Este tipo de mejoras en Instagram, sin duda alguna, son siempre bienvenidas.