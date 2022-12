Terremoto en Apple: ¡podría permitir otras tiendas de aplicaciones en iOS!

Parece que la forma de trabajar de Apple no convence a algunos organismos oficiales y, estos, han decidido tomar cartas en el asunto para que se pueda ofrecer una libre competencia en el mercado. Una de las afectadas es Apple, que ya ha tenido que claudicar con la conexión USB tipo C en Europa. Y, algo incluso más importante, podría suceder en iOS a medio plazo.

Según los datos que se han conocido, la firma de Cupertino se está preparando para que pueda darse algo que no le va a gustar nada: la posible llegada de tiendas de terceros con aplicaciones para iOS. Sí, como lo lees. El monopolio existente podría estar tocando a su fin y, es posible, que en no mucho tiempo puedas estar instalado en tu iPhone una app o juego desde un lugar que no sea la App Store. Todo un terremoto que sería un punto de inflexión para Apple.

¿Todo esto a qué se debe?

Pues la Unión Europea está detrás de todo esto, de nuevo. La aprobación de las leyes DSA (Digital Services Act) y la DMA (Digital Markets Act) es el motivo, ya que tiene por objetivo que el poder que tienen ciertas tecnológicas se acabe y, de este forma, se restringiría ese dominio y monopolio en algunos segmentos del mercado. El ejemplo del que hablamos afecta a Apple, pero hay otras como Qualcomm o Microsoft que también pueden verse afectadas.

Unsplash

El caso es que Apple se está preparando para que esto pueda darse, lo normal sería que luche con todas sus fuerzas para evitar la apertura de tiendas de terceros para iOS, pero puede ser que como ha ocurrido con USB tipo C, finalmente no le quede más remedio que ceder -ya que renunciar al mercado europeo no parece una posibilidad-. El problema es que exista un efecto espejo, y que en otras regiones puedan tomar el mismo camino. Por cierto, la fecha para que lo mencionado sea efectivo no está muy lejana en el tiempo: todo apunta a 2024. Aquí al lado.

Qué supondría esto para Apple

Pues nada menos que el fin de tener el control total de las aplicaciones para iOS, que no hay que olvidar que es una fuente de ingresos brutal para la compañía. Ahora mismo, si tienes un iPhone y quieres tener algo instalado, tienes que pasar por App Store. Y, esto, significa que la firma de Cupertino se lleva unos jugosos beneficios en conceptos de publicidad y de comisiones (que son de un 30% el primer año y del 15% a partir del segundo). Y, todo esto, podría estar tocando a su fin -al menos en parte-.

Unsplash

Al existir competencia directa, es evidente que Apple tendría que reaccionar y todo apunta a que una bajada de comisiones se produciría… lo que podía redundar en precios más bajos en las aplicaciones. Además, se tendría que dar acceso a los desarrolladores de ciertas partes de todo el ecosistema de iOS que hasta la fecha únicamente estaban en manos de la firma dirigida por Tim Cook. Un ejemplo de esto sería lo necesario para ofrecer modos de pagos que ahora mismo no son viables.

Eso sí, Apple siempre se puede agarrar a que su tienda es la mejor por la seguridad y fiabilidad que ofrece, pero no es descartable que se tome la decisión de certificar a los desarrolladores más que a las aplicaciones -lo que sería todo un sello de seguridad para las tiendas de terceros-. El caso es que, si este movimiento se acaba produciendo, sería muy importante para el usuario y para la propia compañía creadora de iOS (pero por motivos radicalmente diferentes, claro).