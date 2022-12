El diseño de los nuevos Xiaomi 13 se queda sin secretos... ¡y es espectacular!

Quedan apenas un par de días para que la gama Xiaomi 13 sea oficial, y poco a poco se van desvelando algunos detalles importantes de este dispositivo que sufrió un retraso en su llegada al mercado. Lo que se acaba de conocer es el diseño que tendrá este dispositivo, y esto llega de forma oficial por unas imágenes que ha publicado la propia compañía asiática.

Una de las grandes sorpresas que habrá en esta nueva generación de teléfonos de gama alta es que la pantalla que integrará abandona por completo las curvas laterales. Y, esto, es un acierto. La tendencia anterior por parte de los fabricantes se demostró poco eficiente (aunque sí llamativa). Un ejemplo de lo que decimos es que algunas aplicaciones como el teclado no funcionaba perfectamente en los extremos de los paneles. Por lo tanto, una buena decisión.

Por otro lado, los laterales del Xiaomi 13 en todas las versiones serán bastante rectos y esto es también un cambio notable. Lo cierto es que se vuelve a un diseño de hace unos años, pero mucho más refinado -y en el que no faltará una combinación de metal y cristal para que el atractivo sea innegable-. No hay nada que sea tremendamente nuevo, pero sí cambios que apuntan a ser positivos.

Xiaomi

Una trasera que llama la atención en los Xiaomi 13

El módulo para la cámara es lo que más llama la atención en este modelo. Es grande y sobresale un poco del chasis, pero no parece que sea una “joroba” especialmente notable que haga bailar el terminal cuando se deja encima de la mesa. Llama la atención de este elemento que no está completamente integrado, lo que le hace ser diferente a cualquier otro smartphone del mercado. Y, como no puede ser de otra forma, no le falta la presión del logotipo de Leica para dejar clara la colaboración con esta compañía.

Xiaomi

Bastante interesante son las esquinas, ya que son redondeadas y que aseguran que los impactos se absorben bastante bien. Aparte, hay detalles que dan continuidad a lo que ofrece habitualmente Xiaomi, como por ejemplo que en la zona superior se mantiene el espacio para el emisor de infrarrojos y que la colocación de los botones laterales se mantiene inmutable.

Xiaomi 13 Pro, tiene algunas diferencias

Una de las más notables es que este modelo sí que da continuidad a las curvaturas laterales, lo que se debe a una búsqueda de diferenciar ambas opciones (más allá de mejores prestaciones y que la pantalla de este modelo será más grande que la integrada en el básico). Por lo demás, la posición de los botones o un módulo para la cámara prominente son prácticamente iguales en las dos versiones de la gama Xiaomi 13.

El caso es que el diseño de este nuevo smartphone que se presenta el 11 de diciembre de 2023 ya no es un secreto y, lo cierto, es que las dos versiones son bastante atractivas. Y, quizá, la más ergonómica sea la básica por el abandono de las curvaturas laterales.