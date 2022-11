Xiaomi pone a la venta unos auriculares con tecnología de conducción ósea

La inmensa mayoría de los auriculares inalámbricos que se utilizan tiene un inconveniente para algunos: no permiten escuchar lo que ocurre alrededor si no se pierde calidad de sonido. Esto es algo que no ocurre con los modelos que utilizan tecnología de conducción ósea, y Xiaomi acaba de poner a la venta un modelo que sirve para todo (incluso para llevarlos puestos al hacer deporte).

Básicamente, este accesorio simula la forma en la que escuchan bajo el agua los mamíferos, ya que las vibraciones que se generan son transmitidas por contacto en vez del aire. Esto permite que no se tenga que meter nada en el oído, lo que le deja libre para escuchar todo lo que hay en el ambiente sin perder detalle alguno de la música que se reproduce. Es decir, que se es completamente consciente de lo que ocurre en el entorno.

Y, todo esto, sin que le falte un buen acabado a los Xiaomi Bone Conduction Headphones (pesa únicamente 28 gramos), que es el nombre del producto del que estamos hablando. Y, además, no dejan de dar uso a tecnología Bluetooth para comunicarse con la fuente de sonido. Es decir, que se pueden sincronizar sin problemas con teléfonos, portátiles e, incluso, con los relojes inteligentes actuales. Incluso, son compatibles con el estándar IP66, lo que asegura que el agua no es un problema y, de esta forma, se pueden utilizar cuando se hace deporte.

Xiaomi

Tiene una buena calidad de sonido

Con una precisión bastante alta en todo tipo de reproducciones, hay un par de detalles que indican claramente que en este apartado no tendrá problema alguno (y teniendo claro que no es necesaria la cancelación de ruido, ya que el aislamiento completo no es el propósito que tiene este accesorio de Xiaomi). El primero es que estos auriculares son compatibles con los códecs aptX y SBC, lo que asegura una buena precisión. Además, la latencia que permiten se queda en 86 milisegundos, por lo que la conexión es muy estable.

Xiaomi

En lo que tiene que ver con la autonomía, también hay buenas noticias. La batería recargable que se integra en los Xiaomi Bone Conduction Headphones, que es de 165mAh, permite llegar a un tiempo de uso de hasta 12 horas. Además, la firma ha indicado que con un tiempo de carga de cinco minutos se puede conseguir hasta un par de horas de uso. Un detalle este último que será un verdadero salvavidas para algunos.

Disponibilidad y precio de estos cascos Xiaomi

Hoy es el día en el que ya se pueden comprar estos auriculares en la web de China de Xiaomi, pero es de esperar que en poco tiempo se despliegue por el resto de las regiones en las que el fabricante tiene presencia con sus accesorios, como por ejemplo España. En lo que tiene que ver con el precio, lo que se tiene que pagar para conseguir este producto son unos 95 euros al cambio.