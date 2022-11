Primeros datos del USB tipo C de los iPhone 15, y hay cosas que no te gustarán

Apple se ha visto obligada a cambiar los puertos de conexión de sus dispositivos para utilizar USB tipo C. Esto es así debido a un mandato de la Unión Europea que, con acierto, quiere unificar el uso de las conexiones para que los usuarios no tengan dolores de cabeza al respecto. Todo apunta a que el iPhone 15 será el primero de los teléfonos de la firma en utilizar esta interfaz, y se han conocido algunos datos al respecto.

Es cierto que a la compañía de Cupertino no le ha gustado mucho esto, ya que su idea era mantenerse por su camino y obviar lo que hace el resto. Pero, al final, ha tenido que pasar por el aro por mucho que diga que la estabilidad de USB tipo C no le convence frente a Lightning (entre otras cosas). El caso es que ha aparecido un informe en el que se indica que podía ocurrir algo que no será del agrado de muchos: la conexión utilidades en los iPhone básicos no será la misma que en los Pro. Es decir, que aquí la firma norteamericana aplicará de nuevo su habitual medicina de buscar diferenciar las dos gamas de todas las formas posibles.

Cuál será exactamente la diferencia en los iPhone 15

Pues según los datos que se han publicado, esta tendrá que ver casi en exclusiva en la velocidad de trabajo que permitirá cada conexión. Los modelos básicos contarán con un rendimiento similar al que ofrece actualmente la interfaz que ha sido habitual en los iPhone (Lightning). Por el contrario, la variante Pro del futuro terminal de Apple tendrá una capacidad sustancialmente mejor, ya que será mucho más rápida llegando a niveles de Thunderbolt 3. Por lo tanto, prácticamente la duplicará.

2H23 new high-end iPhones' wired transfer speed will likely improve markedly, benefiting the growth of the high-speed transfer IC design industry. Apple's existing suppliers (e.g., Parade, Asmedia, Genesys Logic, Renesas, etc.) are expected to be leading beneficiaries. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022

Por el momento, en lo que tiene que ver con la carga rápida, no hay noticia al respecto. Pero, lo normal, es que con la llegada de USB tipo C a los iPhone exista una mejora si así lo decide Apple. Está por ver que la firma aproveche esta ocasión, pero no hay nada confirmado. Pero, lo cierto, es que llegar a 40 o 50W sin el más mínimo problema es completamente posible (hay terminales Android que superan esta potencia de forma muy holgada).

Una mejora muy esperada

La mejora en la velocidad de transferencia (y potencia si se desea aprovechar), es algo que muchos usuarios de Apple llevan esperando desde hace tiempo. Pero las limitaciones de Lightning no permitía conseguir esto. Por lo tanto, y pese a las reticencias, la inclusión obligada de USB tipo C en los iPhone 15 no es algo malo para los usuarios… ni mucho menos. Eso sí, algunos tendrán el problema de tener accesorios que no podrá utilizar y, esto, seguro que es algo que no le parece nada bien.