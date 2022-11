La familia Gallardo gana 120 millones por la matriz de los hospitales Vithas

La familia Gallardo ganó 120 millones de euros en 2021 a través de la empresa Goodgrower, matriz de Vithas, el segundo mayor grupo hospitalario de España. La compañía vuelve a beneficios después de haber perdido 28,6 millones en 2020, en el año de inicio de la pandemia de Covid-19.

La facturación del grupo también mejoró cerca de un 20%, hasta alcanzar los 626 millones, según se desprende de las cuentas consolidadas presentadas por el grupo recientemente en el Registro Mercantil.

La familia Gallardo es conocida por ser los fundadores y mayores accionistas del laboratorio cotizado Almirall. Además de esta farmacéutica, la segunda generación (Gallardo Gallart) cuenta con la sociedad Goodgrower –con la que controla el grupo hospitalario Vithas– y la corporación Landon –el familiy office que vela por sacar rendimiento al patrimonio familiar–.

Goodgrower recoge en sus cuentas un enorme incremento en ingresos financieros, hasta 120,8 millones, que explican el salto en el beneficio. Concretamente, ese ingreso financiero extra corresponde a su filial francesa Francegrower, pero no detalla a que se debe el incremento. Desde la compañía no se respondió a la petición de información de este diario para explicar el aumento. Según las cuentas, ese resultado no se reparte como dividendo y se traslada a reservas voluntarias.

Vithas es el segundo grupo hospitalario de España tras QuirónSalud (del grupo alemán Fresenius). Dispone de 19 hospitales y 22 centros médicos con 1.872 camas. Emplea a 5.632 personas y está presente en 13 provincias (Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Alicante, Pontevedra, Álava, Granada, Castellón, Lleida, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Almería).

El grupo avanza en sus cuentas que va a invertir 90 millones en dos nuevos hospitales: el tercero de Valencia –en esta ocasión al sur de la ciudad, en el barrio de Malilla– y su primero en Barcelona, al que destinará 60 millones, ubicado en el Baix Llobregat. “Cataluña es un territorio estratégico para nuestros planes de crecimiento y expansión, por lo que confío en que el nuevo hospital de Barcelona sea la punta de lanza de nuevas inversiones futuras que ya estamos explorando”, afirmó Pedro Rico, director general de Vithas, en la presentación del desembarco en esa provincia.

Actualmente, los mayores hospitales del grupo son el 9 de Octubre en Valencia (221 camas), el de Vigo (151 camas), Sevilla (144), Las Palmas (139) y La Milagrosa en Madrid (127), que compró en 2020 a la Congregación de los Padres Paúles. Parte del crecimiento en los últimos años proviene de la compra de su rival Nisa, en el que Goodgrower aumentó el pasado año su participación hasta controlar el 78,86% de su capital.

Los Gallardo controlan el 100% de Vithas a través de Goodgrower después de que en 2020 se hicieran por 93 millones con el 20% de Criteria Caixa, que ejerció una opción de venta por el acuerdo sellado por los entonces socios en 2011.

A la cabeza de Goodgrower se encuentra Jorge Gallardo Piqué como presidente, miembro de la tercera generación familiar y hermano de Carlos Gallardo, actual presidente y consejero delegado interino de Almirall.

En las cuentas de Goodgrower, PwC recoge salvedades en la auditoría, ya que avisa de que la empresa no incluye la información sobre sueldos, dietas y remuneraciones del ejercicio y del año anterior para el personal de alta dirección y del consejo de administración.