L’Oréal ensaya un programa de empleo para refugiados

L’Oréal España ha lanzado en España la primera edición para refugiados de habla no hispana de 'Embellece Tu Futuro', su programa de empleabilidad para personas en riesgo de exclusión social con el fin de mejorar su inserción laboral como asesores profesionales en el sector de la belleza. Se trata de una iniciativa pionera, de la que España está siendo país piloto en su desarrollo y que se enmarca en su programa de sostenibilidad 'L’Oréal for the Future'. En total, 15 alumnos participan en esta edición que comenzó en septiembre y terminará a finales de noviembre, mediante un curso de 282 horas de formación divididas en diferentes sesiones teóricas sobre belleza, competencias transversales y comerciales, además de prácticas en tiendas de L’Oréal y en clientes de la compañía.