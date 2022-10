Spotify está pensando en una subida de precios, ¿va tras los pasos de Apple?

Existe un dicho que dices que allá donde fueres… haz lo que vieres. Y lo cierto es que no son pocas las compañías que están siguiendo los pasos dados por Apple y YouTube a la hora de valorar una posible subida de precios en los servicios que prestan. Y, por lo que se ha conocido, Spotify está valorando seriamente hacer lo propio. Pero, eso sí, hay algunas condiciones al respecto que son importantes conocer.

En una entrevista concedida por el CEO de la compañía, llamado Daniel Ek, este ha dejado caer que la compañía que lidera el mercado de la música en streaming está valorando seriamente dar el paso de subir sus precios. Esto sucedería en el año 2023, y no deja de ser sorprendente debido a que, en los últimos datos conocidos respecto a las cuentas de la firma, lo que se ha publicado es bastante positivo: más usuarios de pago y mejores beneficios de lo esperado.

La subida en Spotify sería, en principio, restringida

Esto es algo que seguro que permite respirar a muchos… al menos por el momento. El propio Ek indicó que la idea que tienen es la de valorar el aumento de la cuota mensual en el mercado de EEUU. Y, de momento, esto sería así de forma exclusiva. El motivo esgrimido es que desde el lanzamiento de Spotify los precios se mantienen inalterables: 9,99 dólares para las cuentas individuales y 15,99$ en el caso de las familiares. Por lo tanto, se piensa que ha llegado el momento de dar el paso una vez que en otros 46 mercados ya ha sucedido esto antes.

Unsplash

Lo cierto es que Apple, con la subida anunciada hace apenas un día, permite que Spotify haga esto sin que se pierda punch en la comparación del precio que tiene cada plataforma. Y, además, la percepción es que todo lo inicia la compañía de Cupertino. Parece que algunos estaban esperando que alguien diera el paso para hacer exactamente lo mismo. En definitiva, que el momento parece propicio para que no existan graves implicaciones en suscriptores por el aumento de precio (que, eso sí, no se ha indicado de cuánto podría ser, pero seguro que no iría más allá de un par de dólares como mucho).

Llegará esta subida a otras regiones

Pues no se ha indicado nada ni por el medio que ha hecho la entrevista y, por lo que se indica en ella, por el propio Ek. Pero lo cierto es que, cuando se suben precios en mercados tan importantes como por ejemplo EEUU o Europa, antes o después esto acaba por afectar al resto. Especialmente si no se detectan grandes bajadas en los suscriptores de pago (no hay que olvidar que Spotify mantiene la opción gratuita con anuncios).

Por lo tanto, parece que Spotify desea amortizar más su servicio mientras sigue con su cruzada particular frente a Apple en diferentes ámbitos, como por ejemplo en la forma de trabajar de los de Cupertino en su App Store. Y, aquí, para sorpresa de muchos, el servicio en streaming recibió el apoyo de Elon Musk, que no evita charco en el que meterse.