Cambia el teclado de tu Android y dale un nuevo aire al teléfono o tablet que utilizas

Existen muchas formas de poder personalizar el sistema operativo Android. Algunas pasan por establecer imágenes de fondo que sean llamativas y que encajen con el gusto que tienes, y otras por modificar colores o los iconos que utilizas. Pero hay otra que muchas veces no se valora y que es muy efectiva: cambiar el teclado que se abre al introducir texto.

Hacer esto permite dar uso a una desarrollo que encaje tanto en las funciones que ofrece el propio teclado como en el aspecto que tiene. Y, en este segundo caso, puedes darle un aspecto completamente diferente a tu teléfono o tablet con Android. Por suerte, existe una gran cantidad de disponible para el desarrollo de Google, por lo que puedes elegir entre una muchas posibilidades que van desde la desarrollada por la propia compañía de Mountain View hasta por Microsoft.

Por cierto, para hacerte con el nuevo teclado, simplemente tienes que acceder a la página específica de este tipo de aplicaciones que hay en la tienda Play Store (la oficial de Android). Aquí, vas a encontrar posibilidades de todo tipo y, muchas de ellas, gratuitas.

Cómo cambiar el teclado que utilizas en tu Android

Conseguirlo es muy sencillo, mucho más de lo que puedes pensar. Además, no dudes ni un momento debido a que no pones en riesgo el teléfono o el tablet que tienes. Y, además, eliminar el teclado que no te logre convencer es algo que consigue desinstalar la aplicación en cuestión. Es decir, que no tiene misterio alguno. Esto es lo que tienes que hacer una vez que tengas descargado e instalado el nuevo:

Entra en los Ajustes del dispositivo en el que deseas cambiar el teclado. Para ello, puedes utilizar el icono con forma de engranaje circular que hay en la lista de aplicaciones.

Ahora busca el apartado que se llama Sistema, que puede estar en cualquier posición dependiendo de la personalización que tenga el equipo utilizado.

Entras en una nueva pantalla en la que debes pulsar en Idioma e introducción de texto para que puedas ver entonces un listado en el que puedes elegir el Teclado predeterminado. Pulsa aquí.

Aparece una ventana con todos los teclados que tienes instalados y, ahora, debes elegir el que deseas utilizar como nuevo.

Acepta y, entonces, has finalizado y si mandas un mensaje de WhatsApp, verás cómo queda el cambio y si encaja con lo que deseabas.

Como ves, todo es muy intuitivo y sencillo. Por lo tanto, esta forma de personalizar el uso y diseño del teléfono o tablet Android que tienes es de las que debes aprovechar siempre para estar siempre contento con lo que ves en la pantalla.