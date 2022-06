Truco Android: cómo escribir mucho mejor en la pantalla del teléfono

Seguro que en más de una ocasión has pensado que sería una excelente posibilidad poder hacer el teclado del tu teléfono Android más grande para no fallas al escribir. Y, evidentemente, para lograrlo no quieres que la solución sea girar en apaisado el terminal. Pues bien, te vamos a mostrar una opción muy sencilla que es exactamente lo que necesitas.

Por suerte, en el teclado que se utiliza de forma más extendida en los dispositivos con el sistema operativo de Google, es posible hacer esto sin tener que complicarte la vida y, además, con una eficacia fantástica. Hablamos de usar la aplicación denominada como Gboard que, en el caso de no ser la que tienes en el smartphone, puedes descargarla en este enlace de manera gratuita (es una buena idea, ya que sus opciones son amplias y tiene muchas posibilidades en lo que tiene que ver con la configuración).

Cómo hacer más grande el teclado de tu Android

Lo que te vamos a indicar es lo que tienes que hacer para que el teclado en cuestión sea más grande, por lo que no debes confundirlo con la opción existente que permite ver más grandes las teclas que pulsas para no equivocarte. Esto debes tenerlo muy claro, y los pasos a dar son los que enumeramos a continuación:

Abre la aplicación de teclado Gboard que encontrarás en los Ajustes del terminal (generalmente está en el apartado Ajustes del sistema dentro de Teclado y método de entrada). Puedes entrar en estos dando uso al icono con forma de engranaje que tienes en la lista de apps instaladas.

Una vez que veas todas las opciones que tiene el desarrollo del que hablamos en la pantalla, debes utilizar la segunda opción que ves: Preferencias. Ahora tienes que buscar Diseño en el que encontrarás Altura del teclado. Pulsa en él de modo habitual.

Aparece una ventana con varias posibilidades donde cuando más alto pongas la configuración, más grande será el teclado. Prueba las diferentes posibilidades hasta que des exactamente con la opción que se adapta a tus necesidades.

Hecho esto, has finalizado y cada vez que utilices el teclado en tu Android lo verás más grande… por lo que fallarás mucho menos al escribir un correo o mensaje.

Como has comprobado, no tiene problema alguno para personalizar el aspecto del teclado Gboard en tu teléfono con Android. Y, además, si lo que haces no te convence, siempre puedes volver al estado anterior siguiendo los mismos pasos. Por lo tanto, no dejes de probar las opciones disponibles, ya que puede evitarte esos fallos de letras que no se corresponden con lo que deseabas escribir y que aparecen por ser muy pequeño el método de introducción que utilizas.