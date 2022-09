Estrenos que llegan a Prime Video en octubre de 2022: series y películas

La plataforma de vídeo en streaming que tiene Amazon, llamada Prime Video, ya tiene la lista de los estrenos que se podrán disfrutar en octubre de 2022 (ojo, que la excelente Los anillos de Poder sigue con sus correspondientes estrenos semanales). Te mostramos lo que debes tener bien presente que llega como novedad este servicio.

Una de las cosas que podrás disfrutar desde el día 5 de octubre es una colección de contenidos con James Bond como protagonista, como nunca se ha visto en una plataforma de este tipo: nada menos que 25 son las películas que llegan a la base de datos con el nombre de 007 Collection. Y, además, todo esto se acompañará con el documental The Sound of 007. Las interpretaciones de Sean Connery, Pierce Brosnan o Daniel Craig no faltarán para que disfrutes del agente secreto más famoso de la historia.

El resto de los estrenos en Prime Video para octubre de 2022

No son muchas las novedades que tiene programado el servicio como estreno en series y películas (no así lo que se aumenta entre la oferta existente que llega desde MGM debido a la compra de esta por parte de Amazon). Te mostramos lo mejor que vas a encontrar.

Series

The Peripheral: se estrena el 21 de octubre, es una creación donde se podrá ver a una chica que la que le encantan los juegos de realidad virtual que, para su desgracia, acaba viajando en el tiempo sin que realmente sea una partida. Lo que ve no es precisamente positivo, claro. Extinción, problemas, tensión… todo lo podrás encontrar en este thriller que apunta muy buenas maneras.

El resto de series

Desaparecidos: estreno de la tercera temporada el 7 de octubre

Cochina envidia: estreno el 7 de octubre

The Devil´s Hour: estreno el 28 de octubre

Películas

The Northman: si te gustan los vikingos y la acción, esta película que se estrena el 11 de octubre es una opción excelente para que pases un buen rato. Venganza y reinados, lo que más gusta de esa época en la que la muerte estaba justificada en la conocida cultura nórdica. Un reparto bastante interesante (con un siempre excelente Alexander Skarsgård, pero con una sorprendentemente simple Anya Taylor-Joy), es una creación que no decepciona si no esperas la mejor película del año.

El resto de las películas