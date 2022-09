6

Un recorrido por los 40 años de trayectoria de Sybilla

La exposición El hilo invisible recorre los diferentes estados creativos de Sybilla y sirve de homenaje a los 40 años de trayectoria de la diseñadora. Más de 80 vestidos, además de zapatos y complementos e imágenes de sus colecciones, diapositivas, invitaciones a desfiles o catálogos de exposiciones, se pueden contemplar en la muestra, que se puede visitar en la Sala Canal Isabel II, en Madrid, hasta el 15 de enero. ”Nadie me ha conocido por mi cara, han conocido lo que hago”, comenta la diseñadora en un vídeo muy personal, que refleja la esencia de su trabajo y que se puede contemplar al final del recorrido. El resultado de su trabajo son prendas por las que no pasa el tiempo, que parecen fáciles, “aunque no lo sean en absoluto”, con las que pretendía que sus clientas hicieran una buena inversión.