Inglés útil

Aló Miami es el refugio en internet de una madrileña establecida en EE UU. A través del libro ilustrado 'Aprende yankinglés con Aló Miami' (Larousse, 18 euros), con enlaces a su web, Belén Montalvo permite descubrir el peculiar significado de expresiones como “My dogs are barking” o “A frog in my throat” y familiarizarse con el endiablado uso de las vocales en el inglés americano, tan presente en la mayoría de series, películas y música, y que resulta tan distinto del inglés británico que estamos habituados a estudiar y aprender en España.