The Weeknd se queda sin voz en pleno concierto

El cantante canadiense terminó abruptamente su concierto de Los Ángeles después de haber interpretado solo tres canciones debido a la pérdida de su voz. “Esto me está matando. No quiero detener el show, pero no puedo daros el concierto que quiero daros ahora mismo. Quiero disculparme con ustedes personalmente. Les quiero”, aseguró entre lágrimas despidiéndose de los más de 700.000 asistentes. “Mi voz se apagó en la primera canción y estoy desolado. La sentí irse y mi corazón se desplomó. Mis más profundas disculpas a mis fans desde aquí. Os prometo que os compensaré con una nueva cita”, comentó más tarde en sus redes sociales.