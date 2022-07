5

Casi récord en las alturas de Dubái

Durante unos meses ostentó el récord de ser la piscina más alta del mundo. No en vano está en el piso 77 del Adress Beach Resort de Dubái. A pesar de no poseer ya ese reconocimiento, no deja de ser un lugar sorprendente desde el que admirar Jumeirah Beach mientras se disfruta de una de sus hamacas o cabañas privadas.