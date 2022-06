Cómo recortar vídeos con Google Fotos en los teléfonos Android

Seguro que en más de una ocasión te has encontrado que el vídeo que has grabado con tu terminal Android no queda como quieres. Ya sea debido a que se ve algo en el fondo que no te gusta o debido a que aparece algo que no esperabas, las cosas no son como te gustarían. Pues bien, existe la posibilidad de editarlo de forma sencilla con Google Fotos y arreglar lo que te ocurre.

La aplicación de la que te hablamos, que se descarga de modo gratuito (si es que no la tienes por defecto en el teléfono o tablet), ofrece entre sus muchas posibilidades las de editar el tamaño y otras opciones similares de los vídeos. Y, lo mejor de todo, es que esto es bastante intuitivo y no pone en riesgo la fuente original, por lo que puedes probar sin miedo. En definitiva: hagas lo que hagas, no te quedarás sin la grabación original.

Cómo cortar fácilmente un vídeo con tu Android

Estos son los pasos que tienes que dar para acceder al apartado de edición de los vídeos que ofrece Google Fotos. Este permitirá que modifiques prácticamente todo lo que deseas en la grabación y, además, cuando acabes podrás almacenar el resultado de forma independiente sin sobrescribir nada. Por lo tanto, todo son ventajas como ves (este es el enlace de descarga de la app en el caso de que no la tengas instalada).

Abre la aplicación Google Fotos de modo habitual.

Ahora, entre el contenido que tienes en el terminal, debes buscar y pulsa en el vídeo que tienes la intención de recortar.

En la zona inferior, aparecerá un icono llamado Editar, que es el que tienes que pulsar. Luego, entre las opciones disponibles en el cintillo de la parte baja de la pantalla, encuentra y usa la opción denominada Recortar.

Este es un apartado de Google Fotos para Android en el que podrás desde recortar un espacio en concreto del vídeo hasta cambiar la relación de aspecto para que encaje en YouTube o Instagram, por poner un ejemplo. Es importante que sepas que la herramienta Transformar te permite recortar libremente la grabación dando uso a los puntos que aparecen en la pantalla.

Una vez que termines, busca la opción Guardar copia que hay en el panel del terminal y, por lo tanto, no perderás nunca la fuente original por si no te convence finalmente lo que has hecho. De esta forma, has acabado con la herramienta de Google.

SmartLife

Como has comprobado puedes sacarle bastante partido a la aplicación Google Fotos que existe para Android (también está disponible para iOS). Con ella, tienes una gran cantidad de posibilidades que muchas veces se desconocen y, lo cierto, es que son de lo más útiles en todo lo que tiene que ver con la edición de contenidos multimedia.