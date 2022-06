4

Alex Katz (traje blanco), Evelio Acevedo, Carmen Thyssen, Miguel Iceta, Marta Rivera de la Cruz y Guillermo Solana.

La colorida muestra, que llega con casi dos años de retraso, ya que estaba programada para julio de 2020 y cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Las Rozas Village, exhibe pinturas como 'The red smile' (1963), procedente del Whitney Museum of American Art (Nueva York), 'Round Hill' (1977), de Los Angeles County Museum of Art; 'Red Coat' (1982), del Metropolitan Museum of Art (Nueva York); 'Black Hat #2' (2010), de la Albertina (Viena), 'The cocktail party' (1965), 'The black jacket' (1972), los lienzos dedicados a los grandes paisajes, como 'Woods' (1991), los que muestran flores como 'White Lilies' (1966), o más recientes como 'Elisabeth' (2018). Entre los prestadores figuran, además, otros museos como el MoMA de Nueva York y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid.