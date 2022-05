Cómo descargar vídeos de TikTok sin molestas marcas de agua

Lo que en un principio parecía una moda, al final ha pasado a consolidarse: la red social TikTok se ha convertido en una de las más utilizadas a nivel mundial. La creatividad de los que allí publican, como la sencillez de uso a la hora de subir algo o encontrar cosas divertidas, le han catapultado a obtener un gran éxito. Y España es una de las regiones donde mayor uso se le da. Pues bien, si deseas descargar alguna de las creaciones que te gustan de todas las que has visto, te mostramos cómo conseguirlo.

Lograrlo de forma oficial es un auténtico quebradero de cabeza, eso es una realidad. Por lo tanto, lo normal es que se decida recurrir a una aplicación o herramientas web para lograr esto. Pero, aquí, generalmente existe un problema que para muchos es muy importante: la inmensa mayoría de las opciones existentes añaden una marca de agua a la hora de obtener el vídeo. El motivo es que, al ser trabajos gratuitos, es la mejor manera que tienen de obtener publicidad.

¿Puedes evitar estas marcas de agua?

Pues si te haces usuario de pago, sí. Pero en caso contrario, lo normal es que no sea posible eliminar el molesto rastro que verás en el vídeo. Y, esto, es un hándicap que para muchos es demasiado relevante. Pero, por suerte, existe alguna rara avis todavía que no pone marca de agua en el vídeo que descargas de TikTok y hemos encontrado una que funciona muy bien y que, como comprobarás, no es nada complicado darle uso. Se llama SnapTikVideo.

SmartLife

Cómo utilizar esta herramienta para descargar de TikTok

Pues todo es muy sencillo porque hablamos de una herramienta web y, por lo tanto, no tendrás que instalar nada en tu teléfono u ordenador. De esta forma, no correrás riesgos. Sin más, te dejamos los pasos a dar para que descargues vídeos de TikTok a los que no se les añade marca de agua alguna:

Abre la dirección de la herramienta utilizando este enlace.

Ahora accede a TikTok y copia la dirección en la que está alojado el vídeo que deseas descargar (lo ideal para que todo sea sencillo es que emplees el cliente de la red social que existe para acceder con el propio navegador).

Lo siguiente es acceder a la página del servicio que te hemos indicado antes y, en el cuadro central donde está escrito Pega el enlace del vídeo aquí, haz lo propio. A continuación, pulsa en el botón de color azul llamado Descargar.

Tienes que esperar que se complete el proceso de adquisición. Cuando veas una imagen en la zona central de la pantalla, pulsa en ella. Luego, selecciona el formato del vídeo que deseas obtener. En este caso MP4 sin marcas de agua. Vuelve a usar Descargar y selecciona la ubicación si es necesario.

Habrás acabado y podrás disfrutar de la creación sin problemas.

Esto es todo lo que tienes que hacer para bajarte un vídeo desde TikTok de forma sencilla y gratuita. Y, encima, sin marca de agua. Una buena herramienta que es deseable que siga funcionando así de bien mucho tiempo debido a que su utilidad está fuera de toda duda.