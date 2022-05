Royal Caribbean triplica las reservas a España para este verano

La recuperación del turismo de cruceros es un hecho y España será uno de los destinos clave para este verano. Stuart Byron, director de ventas de Royal Caribbean para Reino Unido, Irlanda y España, confirma que las reservas para viajar a España se han duplicado o triplicado con respecto a 2019. "España es un mercado muy importante para nuestra compañía. Es un destino de cruceros muy relevante, es un mercado que queremos desarrollar como marca y por ello hemos decidido posicionar el barco Wonder of the Seas en el puerto de Barcelona, donde hará todo el verano viajes de ida y vuelta de siete días este verano", asegura en una entrevista con Cinco Días.

Wonder of the Seas es el nuevo barco de Royal Caribbean, está considerado como el mayor del mundo en la actualidad y será uno de los seis buques que harán paradas en puertos españoles. "De los ocho barcos que vamos a tener viajando en verano, seis lo van a hacer por España. Nunca hubo tanto demanda, lo que demuestra que la respuesta desde que acabó la ola de omicron ha sido muy positiva", recalca. La ruta del Wonder of the Seas arrancará en el puerto de Barcelona, continuará por el de Palma de Mallorca y posteriormente pasará por Marsella, La Spezia, Florencia, Roma y Napoles para regresar a Barcelona. Además de Barcelona y Palma de Mallorca, la tercera parada de Royal Caribbean será en Tarragona, donde partirá otro barco con destino a Atenas.

El director de ventas destaca el fuerte crecimiento del turismo de Reino Unido por España. "Reino Unido se ha mostrado como un mercado muy fuerte en la contratación a España en las últimas semanas, aunque también observamos un fuerte crecimiento de otros tres mercados (Países Nórdicos, Francia y Alemania), todos ellos por encima de los niveles previos a la pandemia"

La fuerte subida de precios, especialmente del combustible en una industria tan dependiente del petróleo, le ha pillado a Royal Caribbean con el pie cambiado, pero por ahora descarta subir las tarifas de los cruceros. "Los precios son más competitivos de lo que nunca lo han sido. El beneficio de ser una gran compañía y la mayor de cruceros en todo el mundo es que podemos absorber el impacto de esta inflación contra nuestros márgenes y por ahora no tener que subir precios", remarca. De hecho cree que las tarifas siguen siendo uno de los elementos clave para que un turista adopte la decisión de viajar en crucero. "Tiene muy poca penetración como una manera de pasar las vacaciones, por lo que consideramos que tiene un potencial de crecimiento muy alto en Europa. Estamos vendiendo para este verano más estancias que nunca a personas que no han viajado nunca en crucero. Y esa tendencia sigue creciendo como una opción válida para las vacaciones.