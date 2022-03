Puesta de largo de 'Ahora Abogacía', que pide conectar la profesión "con los retos del siglo XXI"

Este miércoles a la tarde se ha presentado la plataforma 'Ahora Abogacía' en la Cámara de Comercio de la capital. A pocos meses de que se celebren las nuevas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), previstas para el próximo mes de diciembre, un nutrido grupo de abogados se ha concentrado para formular propuestas de mejora en la profesión que la conecten con "los retos globales del siglo XXI".

“Hoy ha comenzado el cambio”, ha dicho la abogada de familia Delia Rodríguez, CEO de Vestalia Asociados e impulsora del movimiento Women-Up (mujeres que impulsan a mujeres) al abrir el acto, que ha reunido a cerca de 200 personas. Un sentimiento secundado por otros diez abogados que han participado activamente en la promoción de esta nueva plataforma.

Entre los restos a los que se enfrenta la abogacía madrileña han destacado “la digitalización, la motorización legislativa o la formación”, en palabras de María Jesús González Espejo, CEO del Instituto de Innovación Legal. Además, han coincidido en que estos profesionales, acostumbrados a defender los intereses de los justiciables, no ponen tanto ahínco al reivindicar los suyos propios. En este sentido, Javier Puyol, socio director de Puyol-Abogados & Partners, ha lamentado que los abogados no están poniendo “en valor” su profesión. Y los letrados Macarena Perona y Marcos Molinero han llamado a “valorar la profesión desde dentro” porque "cada abogado es un actor protagonista, no un operador jurídico necesario”.

El acto de presentación de la plataforma, que se define como un movimiento "plural, transversal y solidario”, ha sido clausurado por Nicolás González-Cuellar, que concurrió a las pasadas elecciones como candidato a decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y abogado ha invitado a que “se sumen todos los compañeros que tengan ganas de dar pasos decididos en la transformación” de la profesión a 'Ahora Abogacía'.

Presencias y ausencias

Al acto ha acudido el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, diputado de la actual Junta de Gobierno del ICAM, liderada por el decano José María Alonso, con quien ha mantenido diversas discrepancias a lo largo de este mandato. Preguntado sobre una posible candidatura alternativa al ICAM, Ospina ha dicho que “es tiempo de escuchar a los compañeros, de tomar nota del sentir de los profesionales de una gran trayectoria y de los jóvenes, que padecen problemas en un mundo laboral cada día más voraz”. No ha estado presente Alberto Cabello, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid), aunque fuentes de la organización han dicho que excusó su ausencia “por motivos personales”.