Premios Oscar 2022: cuándo son y cómo ver la gala en directo

Ya están aquí. Los amantes del cine seguro que han reservado este fin de semana desde hace tiempo para seguir la gala de los Premios Oscar 2022 y ver si las películas que más les han gustado de este año se llevan o no las menciones que se merecen. Te contamos cuándo se celebran exactamente y la forma de seguir todo en directo.

Si no tienes claro el momento en el que todo comenzará y eres de los que no se quieren perder nada, será a las 00:30 del domingo día 27 cuando las primeras estrellas comenzarán a desfilar por la alfombra roja. Esto tiene un misticismo especial por ver a los famosos y, especialmente, los trajes y vestidos que llevan (que siempre se convierten en una referencia y, como no, hay sorpresas brutales). A las 2:00 hora de España, es cuando está programado que comience la ceremonia en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y, ahí, empieza lo bueno.

Algunos datos de la ceremonia

Este año habrá, nada menos que tres presentadoras en la gala (Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes), y está más que asegurada la aparición de una buena cantidad de estrellas en el anuncio de los premios. Algunos ejemplos de lo que decimos son Kevin Costner; Lady Gaga; Rami Malek; Uma Thurman; Bill Murray; e, incluso, Zoë Kravitz tendrán su momento de gloria ahora que es parte del elenco de la nueva película de Batman.

Como no puede ser de otra forma, existirán algunas actuaciones para amenizar todo. Algunas de las estrellas que han sido invitadas y que han aceptado el reto son Van Morrison, que cantará una de las canciones de la película Belfast; Billie Eilish, que hará lo propio con parte de la banda sonora de la última entrega de la saga James Bond; pero, seguro, lo que más puede llamar la atención es que en el escenario aparecerá Beyoncé para que se disfrute de alguna de las creaciones de la película El método Williams.

Dónde ve en directo la gala de los Oscar 2022

Pues la exclusiva la tiene, como desde hace ya un tiempo, Movistar. La retransmisión comenzará a las 00:00 del día 27 de marzo para que nada se pueda perder en la emisión y los canales de la plataforma donde se puede ver todo en directo son #0 y Movistar Estrenos 2 (diales 7 y 31 respectivamente). Los presentadores elegidos para llevar el peso de la retransmisión son María Guerra y Cristina Teva, que acompañarán a María Gómez quien será la encargada de llevar el peso de todo. Vamos, que todo tiene que ir como la seda.

Por cierto, que se espera que la duración de la gala sea menor que en otras ocasiones, ya que algunos premios se han dejado fuera de ella (se mantiene su entrega, pero fuera de las cámaras). De esta forma, puede ser que en esta ocasión no tengas que ir a trabajar al día siguiente sin apenas dormir… y, esto, no es precisamente una mala noticia.