Nuevos problemas para macOS: aparecen fallos de conectividad

Parece que la última versión del sistema operativo macOS está dando más quebraderos de cabeza de los que se podía esperar en un primer momento. Hace poco ya se detectaron fallos en lo que tiene que ver con el consumo de energía, y ahora han aparecido otros que tiene que ver con el uso de monitores externos.

Por lo que se ha conocido, varios usuarios están reportando que la versión macOS 12.3 tiene problemas de compatibilidad con algunos monitores externos, lo que es algo especialmente preocupante para los que tienen un Mac mini o aquellos que en su día a día necesitan una pantalla adicional en el caso de utilizar un All in One. Lo que ocurre, además, no es algo menor debido a que lo que se ha detectado es que los accesorios simple y llanamente no funcionan (nada de cosas menores como mala detección de la resolución o gestión del brillo, por poner un ejemplo).

Qué monitores se ven afectados

Pues no existen algunas marcas en concreto que padezcan lo antes mencionado. Lo que ocurre es bastante global, ya que en los reportes de los afectados se mencionan modelos que utilizan una conectividad muy amplia: USB tipo C; DisplayPort; e, incluso, aquellos que emplean interfaz HDMI. El caso es que una vez que se conecta el monitor, lo que ocurre es que este no es detectado en el ordenador y el causante no es el equipo, ya que hasta la actualización a la versión macOS 12.3 no existía el fallo del que hablamos.

Algunos han conseguido solucionar el problema si el monitor que tienen es DisplayPort, y lo que han tenido que hacer es bajar la versión que utilizan a la interfaz a la 1.4 o 1.2. El resto lo tienen algo peor, y la opción es probar a desenchufar el accesorio y volver a conectarlo para ver si el equipo acaba por reconocerlo, pero esto por lo que se comenta es algo aleatorio. Veremos si esto hace que desde Apple lancen un parche que corrija el problema.

Pexels

Otro fallo más que se ha detectado

Por si no fuera bastante lo antes mencionado, se ha reportado por parte de los usuarios que existen problemas en lo que tiene que ver con los controladores de juegos (mandos). El fallo se da con diferentes modelos, como por ejemplo los oficiales de Xbox, PlayStation y algunos de Razer, y por lo que parece todo se debe a que la conectividad Bluetooth es excesivamente agresiva en lo que tiene que ver con el ahorro energético.

Esto hace que el dispositivo se desconecte, algo que no ocurre con los iPad y los iPhone, por poner un ejemplo. Vamos, que parece que Apple tiene trabajo con macOS 12.3… ¿Eres uno de los que sufren estos problemas?