Una nueva regulación de la Vivienda: qué resuelve y qué no, en Foro Futuro

El próximo encuentro de Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, planteará la nueva regulación de la vivienda

Un encuentro que se llevará a cabo el miércoles 30 marzo a las 9:00 horas y que contará con la presencia de José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF y Profesor de Investigación de Barcelona School of Economics y del IVIE. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Fernando Fernández, profesor de Economía del IE University. Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del IVIE. Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis profesora en la Universidad de Ciencias y Tecnologia de Hong Kong e investigadora Senior del think tank Bruegel. Está moderado por José Antonio Vega, director de Cinco Días.

Tras un prolongado debate en el seno del Gobierno, entre Podemos y PSOE, el Consejo de Ministros ha aprobado la primera ley de Vivienda en la que pretende consagrar un nuevo derecho, que ya recoge de forma básica la Constitución. La norma enviada a las Cortes tiene un marcado carácter intervencionista y pone en cuestión muchas de las competencias que en la materia tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De hecho, ha recibido infinidad de críticas por parte de estamentos judiciales, entre otros del Consejo General del Poder Judicial con un informe (no vinculante) muy crítico con la nueva regulación. Una norma que podría, por tanto, terminar en la mesa de los tribunales antes de surtir sus pretendidos efectos.

La ley trata de poner límites a los precios de los alquileres en las denominadas zonas tensionadas, que no van más allá de Madrid, Barcelona y Baleares, pero que se impondrán en todo el territorio. Establece ventajas fiscales a los propietarios que rebajen los precios e impone límites al resto, con el evidente riesgo de reducción de la oferta y una subida inevitable de los precios, como se supone en todo mercado no intervenido. Forzará a las nuevas promociones de vivienda a destinar una parte no pequeña (hasta un 30%) a vivienda protegida y para alquiler, castigará fiscalmente a las viviendas no ocupadas, e impedirá el cambio de calificación de vivienda pública.

En el primer debate de este año en Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas de Cinco Días y Banco Santander, trataremos de buscar las ventajas e inconvenientes de este nueva regulación del mercado de la vivienda. Qué resuelve, qué dificulta, tanto para el desarrollo de un mercado de vivienda en propiedad como en alquiler, y sobre todo, si los colectivos con más problemas para acceder a la vivienda tendrán mejores oportunidades desde ahora. Hablaremos también del papel de la financiación de la vivienda, y de la regulación de los desahucios, también regulados normativamente.

